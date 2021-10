Os convocados da seleção para jogos contra Colômbia e Argentina nas eliminatórias da Copa 2022

A grande surpresa da lista é volta de Philippe Coutinho, do Barcelona, que ficou um bom tempo longe da lista de convocados da seleção brasileira

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (29), a lista de convocados da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, onde o Brasil poderá confirmar sua classificação ao torneio.

A seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia, na Neo Química Arena, no dia 11 de novembro, às 21h30 (de Brasília). Depois, o Brasil vai ao Bicentenário de San Juan enfrentar a Argentina, no dia 16 de novembro, às 20h30 (de Brasília).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A grande surpresa da lista é volta de Philippe Coutinho, do Barcelona, que ficou um bom tempo longe da lista de convocados. Além disso, o treinador manteve na lista de convocados Antony e Raphinha, que foram destaques nas partidas anteriores das Eliminatórias com a seleção.

Importante lembrar que nessa lista os jogadores que atuam no futebol brasileiro não foram chamados, isto porque, os próximos jogos da seleção poderiam prejudicar os times nas finais da Libertadores e da Sul-americana, bem como na sequência do Brasileirão.

Por isso, a surpresa na lista foi a convocação do goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, sendo o único jogador que atua no futebol brasileiro nesta convocação. Para completar, o técnico chamou novamente Matheus Cunha, que precisou ser cortado da rodada tripla passada devido a uma lesão.

Quem são os convocados para os jogo das Eliminatórias?

(Foto: Getty Images)

Desta forma, a lista de Tite é a seguinte:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Gabriel Chapecó (Grêmio)

Defensores

Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marseille)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Lucas Paquetá (Olympique de Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds United)

Estes jogos serão os últimos da seleção brasileira neste ano. Após essas partidas, o Brasil só volta aos gramados em janeiro de 2022, quando enfrenta o Equador e o Paraguai pelas Eliminatórias.

Vale lembrar que o Brasil ainda tem um jogo com a Argentina para ser remarcado, já que a partida precisou ser interrompida por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).