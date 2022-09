Quando é a convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2022?

Antes de divulgar os 26 convocados, Tite deverá enviar uma lista com 55 nomes para a Fifa

Faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo, a divulgação da lista dos 26 convocados por Tite também se aproxima, e vira cada vez mais um assunto debatido pelos torcedores.

Com alguns nomes já considerados como presença certa na lista de Tite, outros parecem brigar por um espaço dentre os 26 convocados, como Pedro, que marcou seu primeiro gol pela seleção no amistoso contra a Tunísia, e Matheus Cunha, utilizado na segunda etapa do amistoso contra Gana.

Quando é a convocação do Brasil para a Copa do Mundo?

Segundo o regulamento da Fifa, antes de anunciar a lista final dos convocados, cada seleção deve apresentar uma pré-lista com 55 nomes, o que deve ser feito pela seleção brasileira no dia 21 de outubro.

Já a lista definitiva com os 26 nomes convocados por Tite para a Copa do Mundo deve ser divulgada no dia 7 de novembro, 13 dias antes do início da competição. O prazo dado pela Fifa para a divulgação dos convocados por cada seleção é no dia 13 de novembro.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no Lusail Stadium.