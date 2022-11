O que sabemos sobre a pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Qatar

Técnico divulga os 26 convocados na próxima segunda-feira (07), na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Na próxima segunda-feira (07), o técnico Tite vai divulgar os nomes dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo do Qatar. Os escolhidos sairão de uma lista de 55 nomes, que foram entregues à FIFA no último dia 21 de outubro. Por conta da covid-19, essa lista aumentou consideravelmente em relação às outras Copas, nas quais o número era de, no máximo, 35 atletas.

Inicialmente, a ideia de Tite era tornar pública a lista dos 55, mas conforme trouxe a GOAL, o técnico foi convencido por sua comissão e pessoas da CBF a não divulgar. Apesar do sigilo por parte da entidade, alguns nomes já foram vazados.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que se sabe até o momento sobre a lista dos pré-convocados.



O Flamengo tem sete jogadores na lista dos 55 de Tite. São eles: Santos, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, João Gomes e Rodinei. Os dois últimos, inclusive, nunca foram chamados pelo treinador. A informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL.



Outros nomes que ainda não foram convocados por Tite neste ciclo de Copa do Mundo aparecem na lista, como o lateral Caio Henrique, os zagueiros Nino e Vitão, de Fluminense e Internacional, o volante André, também do Fluminense, e os atacantes Luiz Henrique, do Bétis, da Espanha, e Pedro Raul, do Goiás.



Nomes com poucas convocações até aqui também aparecem na lista, como Everson, do Atlético-MG, Leo Órtiz, do Red Bull Bragantino, e Bremer, da Juventus. David Neres, do Benfica, reaparece e é lembrado por Tite. Daniel Alves, que ficou de fora das últimas partidas da seleção, está entre os 55 pré-convocados.

Além disso, é possível citar os atletas que estão praticamente dentro da Copa do Mundo e só ficarão de fora caso aconteça alguma grande surpresa. São eles:



Goleiros: Alisson, Weverton e Ederson

Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos e Militão

Laterais: Danilo e Alex Sandro

Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá

Atacantes: Neymar, Antony, Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

Os jogadores que integram a lista dos 55 e não forem convocados ficam como suplentes em caso de necessidade de algum corte.



No grupo G da Copa do Mundo, o Brasil estreia no dia 24 de novembro, diante da Sérvia.