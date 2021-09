Contra o Fortaleza, líder Atlético-MG busca marca inédita na década

Neste campeonato, o Galo venceu o Cuiabá, América-MG, Corinthians e Juventude, além dos empates com Fluminense e RB Bragantino

O Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro, encara o Forteleza fora de casa, pela 20ª rodada do campeonato . O Galo está invicto há seis partidas longe da sua casa, e buscará a vitória para manter sua sequência invicta.

O time mineiro, se não perder, chegará a sete jogos sem uma derrota fora de casa. Neste campeonato, o Galo venceu o Cuiabá, América-MG, Corinthians e Juventude, além dos empates com Fluminense e RB Bragantino.

Ainda nesse campeonato, o Atlético havia perdido pela última vez longe do Mineirão, contra o Santos por 2 a 0, no dia 27 de junho. Desde lá, o time do técnico Cuca, não sabe o que é perder fora de casa. Caso não perca para o Fortaleza, o time passará a marca de 2012, quando o Galo foi vice-campeão e acabou engatando seis jogos de invencibilidade.

Para manter a marca, o Atlético-MG conta com o RB Bragantino jogando em casa nesta rodada, isto porque, as equipes estão empatadas com 20 pontos conquistados fora de casa, mas com apenas um empate, o Galo assumirá a ponta dessa classificação.

Um detalhe importante para a torcida do Galo, é que ser o melhor visitante no Brasileirão é um bom sinal. Uma vez que, começou a ser disputado nos pontos corridos, apenas em quatro edições o melhor visitante não levantou a taça.

Caso vença o duelo, o Atlético-MG também manterá sua liderança. Além de estar bem no Brasileirão, a equipe mineira está classificada para as semis da Libertadores, além de estar disputando as quartas da Copa do Brasil.