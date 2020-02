Contra o Del Valle, Gabigol pode ultrapassar Fred e se tornar o "rei" do Novo Maraca

Se fizer dois gols, camisa 9 do Flamengo se tornará o maior artilheiro do estádio após a reformulação

Se diante do Independente Del Valle, nesta quarta-feira (26), o pode faturar a terceira taça em menos de um mês de atividades em 2020, quem também pode chegar a uma marca histórica é Gabigol. O camisa 9 está perto de ultrapassar Fred e se tornar o maior artilheiro do novo Maracanã.

Aos 24 anos, Gabigol soma 29 gols no estádio. São 26 com a camisa do Flamengo e três com a do . Ele precisa de apenas dois gols para quebrar o recorde de Fred, que tem 30. O jogador que defendeu a seleção brasileira na de 2014, inclusive, está próximo de retornar ao e acirrar ainda mais essa disputa.

Se seguir o que vem fazendo neste início de ano com a camisa do Flamengo, é bem possível que Gabigol, diante do Del Valle, chegue ao menos na marca de Fred. Afinal, Gabigol anotou gols em todos os cinco jogos que fez neste ano com a camisa rubro-negra e tem o melhor início de temporada da sua carreira.

O Flamengo recebe o Del Valle nesta quarta, às 21h30, no Maracanã. Como o primeiro jogo acabou empatado por 2 a 2 e na Recopa não existe o critério do gol fora de casa, em caso de nova igualdade por qualquer placar a partida vai para a prorrogação. Caso o empate permaneça, a decisão irá para os pênaltis.