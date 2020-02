Gabigol faz, em 2020, seu melhor início de temporada

O atacante foi decisivo ao marcar o gol do título da Taça Guanabara sobre o Boavista

“Hoje tem gol do Gabigol”. A placa, presença certa nos jogos do , nunca fez tanta justiça ao artilheiro do time treinado por Jorge Jesus. O atacante fez gols em todos os cinco jogos que disputou neste início de 2020.

O último destes gols garantiu, neste sábado (22), o título da . O Flamengo bateu o Boavista por 2 a 1, de virada, e já garantiu presença na finalíssima do .

É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOOO! Mengão vence o Boavista, de virada, por 2 a 1 com gols de Diego e Gabigol, e conquista a Taça Guanabara! Faça a festa, Nação! #MaisUmaPraConta pic.twitter.com/Gt1KhY4bCM — Flamengo (@Flamengo) February 22, 2020

O camisa 9, que neste sábado utilizou a 24, jamais havia começado uma temporada marcando gols nos cinco primeiros jogos disputados. Antes, seu melhor início de campanha, sob o ponto de vista goleador, havia sido em 2014, quando acumulou quatro tentos nos cinco primeiros compromissos do .