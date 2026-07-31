O espanhol Fran García, novo lateral-esquerdo do Real Betis, revelou os motivos que o levaram a encerrar sua trajetória no Real Madrid, afirmando que o desejo de recuperar o prazer de jogar foi o fator mais decisivo por trás de sua decisão de partir, apesar de ter recebido outras propostas. Ele também falou sobre seus objetivos com o novo clube e sobre a relação com os companheiros e a comissão técnica.

As declarações de Fran García ocorreram durante sua participação no programa "La Pizarra de Quintana", pela rádio "Marca", da Espanha, na qual revelou os bastidores de sua transferência para o Real Betis e detalhou suas ambições para a próxima etapa.

Fran García afirmou que a forte concorrência na posição de lateral-esquerdo dentro do Real Madrid foi um dos principais motivos que o levaram a buscar uma nova experiência, explicando que sentiu que havia chegado a hora de encarar um desafio diferente, após ter realizado o sonho de vestir a camisa do time principal e conquistar títulos.

Disse o jogador: "Tínhamos quatro jogadores na posição de lateral-esquerdo e, para mim, futebol significa se divertir e competir. Eu precisava voltar a sentir prazer em jogar."

Ele também esclareceu que não conversou com o técnico português José Mourinho antes de sua saída, ressaltando que este estava de férias naquele momento.

Por que escolheu o Real Betis?

O internacional espanhol revelou que recebeu propostas de clubes de fora da Espanha, mas fez questão de seguir sua carreira dentro do Campeonato Espanhol, afirmando que o Real Betis foi sua primeira opção desde o início. E disse: "Eu queria permanecer perto da minha família e, por isso, meu primeiro objetivo era me juntar ao Real Betis."

Ele acrescentou que o diretor esportivo do clube, Manu Fajardo, manteve contato permanente com ele durante todo o período das negociações, explicando: "Ele sempre me dizia que o clube faria tudo o que estivesse ao seu alcance para fechar o negócio, e eu lhe disse que faria o mesmo se eles conseguissem."

Ele apontou que o projeto esportivo do clube, juntamente com o ambiente que percebeu desde sua chegada, foram dos principais motivos que o incentivaram a dar esse passo. E acrescentou: "É um projeto muito empolgante e, desde o primeiro dia, fiquei surpreso com o quão acolhedor foi o tratamento que recebi de todos."

Elogio especial a Isco

Fran García falou sobre seu novo companheiro Isco, elogiando suas qualidades técnicas e sua personalidade dentro do vestiário. E disse: "Isco é um jogador incrível e uma pessoa maravilhosa."

Ele acrescentou que o ex-craque do Real Madrid fez questão de entrar em contato com ele antes de sua chegada ao time, a fim de recebê-lo e oferecer apoio, afirmando: "Ele faz questão de que todos se sintam à vontade, e isso reflete sua personalidade maravilhosa."

Fran García também elogiou o treinador Manuel Pellegrini, descrevendo-o como um "grande técnico", ressaltando que ainda está conhecendo seu estilo e suas ideias táticas no período atual.

O jogador explicou que fez questão de chegar à pré-temporada na melhor condição física possível, ressaltando que as exigências do futebol moderno mudaram bastante.

E disse: "Antigamente, a pré-temporada era destinada a alcançar a prontidão física, mas agora você enfrenta times fortes já no primeiro amistoso, por isso precisa estar pronto desde o início."

Uma última mensagem à torcida

Sobre suas ambições com o clube andaluz, Fran García afirmou ter grande confiança no projeto esportivo do Real Betis, apontando que o time é capaz de continuar evoluindo e competindo por títulos.

Quando questionado sobre a possibilidade de conquistar um título, respondeu sorrindo: "Espero que sim, e se houver um título a ser conquistado, eu assinaria embaixo agora mesmo."

Ele também afirmou que o retorno às fileiras da seleção espanhola continua sendo um de seus objetivos pessoais, mas ressaltou que sua total concentração está atualmente voltada para apresentar o melhor nível possível com o Real Betis.

Ao encerrar sua fala, Fran García relembrou os momentos de sua carreira, desde seu brilho no Rayo Vallecano, passando por seu retorno ao Real Madrid, até sua transferência para o Real Betis.

Ele agradeceu tanto ao técnico Andoni Iraola quanto ao diretor esportivo Manu Fajardo pelo apoio e pela confiança nele em diferentes etapas de sua trajetória, afirmando que seu objetivo agora é retribuir ao clube e à sua torcida.

E concluiu suas declarações dizendo: "Quero corresponder à expectativa do clube e da torcida, e fazer uma temporada excepcional."