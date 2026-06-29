Comunicado oficial... O Real Madrid decide o destino de Nico Baz

O Real Madrid esclareceu a polêmica sobre o futuro de Nico Baz, meio-campista do Como, na próxima temporada.

O Real Madrid declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “O clube chegou a um acordo com o Como e com Nico Baz, pelo qual o jogador permanecerá no clube italiano durante a temporada 2026-2027”.

O comunicado do Real Madrid acrescentou: “Este acordo foi firmado de acordo com a vontade do próprio jogador e prevê que o Real Madrid mantenha o direito de recompra unilateral de Nico Baz, antes do início da temporada 2027-2028”.

Nico Baz havia chegado ao Como há duas temporadas, vindo do Real Madrid, com o clube mantendo o direito de recuperar o jogador argentino.

Baz teve a oportunidade de jogar regularmente pelo Como e se tornou uma das estrelas do time italiano nas duas últimas temporadas, além de ter conseguido levá-lo à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Relatos anteriores indicavam que Nico Baz havia recusado o retorno ao Real Madrid depois que o clube assinou contrato com Bernardo Silva em uma transferência sem custos, a pedido direto do novo técnico José Mourinho.

