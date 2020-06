Coutinho “com certeza está interessado” em voltar à Premier League

Segundo Kia Joorabchian, empresário do jogador, ele não teria problemas em assinar com um rival do Liverpool

E Philippe Coutinho pode retornar à Premier League. Mesmo que muitos achassem que o jogador não gostaria de voltar ao Campeonato Inglês, Kia Joraabchian, (aquele mesmo...) empresário do jogador, em entrevista, declarou que "certamente o brasileiro teria interesse de jogar novamente na ".

O atleta passou seis anos no , atuando no país, e era um dos principais nomes dos Reds. No entanto, forçou sua saída para o no começo de 2018 e foi muito criticado pela torcida que o idolatrava.

Assim, muitos imaginavam que Coutinho, para não desgatar sua imagem, não teria interesse de atuar na Premier League, especialmente em um dos rivais diretos do Liverpool na briga pelo título. No entanto, em entrevista a Talksport, Kia descartou tal possibilidade.

Mais times

"Coutinho ama jogar na Premier League. Se a oportunidade chegar para ele voltar, certamente estará muito interessado" declarou o polêmico empresário.

pensa em Coutinho, mas o brasileiro quer se transferir para Premier League. (Mundo Deportivo) pic.twitter.com/ivibVvbRkt — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 28, 2020

E, segundo rumores do mercado, tal oportunidade pode estar mais perto do que muitos imaginam: especulações dão conta de que clubes como Arsenal, Chelsea, Newcastle e Tottenham estão interessados no futebol do brasileiro, que não deve ficar no de Munique.

Caso retorne ao Barcelona, também é improvável que o meia seja aproveitado. Buscando reforçar seu elenco com nomes de peso como Lautaro Martínez e até Neymar, os catalães precisam fazer dinheiro. E uma das suas principais moedas de troca - que o clube aceitaria abrir mão - seria Philippe Coutinho.

Desvalorizado após uma fraca passagem nos Blaugranas e ter ido apenas "razoável" no Bayern de Munique, o brasileiro, então, pode tentar reabilitar sua carreira onde alcançou o estrelato: na Premier League.