Como o futebol europeu está lidando com a homofobia?

“Lembro-me muito bem, estava absolutamente em choque!” - Lou Englefield sorri enquanto relembra há quase uma década, fevereiro de 2013. Ela se lembra de estar de pé, tremendo, ao lado de um campo na academia do Liverpool em Kirkby, assistindo a um jogo entre o Mersey Marauders e o Wolverhampton Harts. Foi onde a campanha Futebol x Homofobia (FvH) começou a ganhar força.

“Foi um grande negócio”, diz Englefield, diretor de campanha da FvH, à GOAL.“Foi a primeira vez que um clube profissional mostrou apoio a uma equipe LGBT+ local e permitiu que uma partida acontecesse em suas instalações.

“O Liverpool publicou uma reportagem em seu site, eles fizeram um filme sobre isso, e acho que foi a primeira vez que um clube tão grande como o Liverpool fez algo assim."O feedback que recebemos foi fantástico. Teve um impacto muito grande e muito positivo."

A FvH foi criada em 2010, com o objetivo de, nas palavras de Englefield, “fazer exatamente o que disse na lata” e abordar a questão da homofobia e da linguagem homofóbica no futebol.

"Em 2008, uma organização foi montada em Brighton chamada 'The Justin Campaign'", explica ela. “Foi criado por um artista chamado Jason Hall, que era fã do Nottingham Forest e que se assumiu na casa dos 20 anos.

“Quando ele se assumiu, ele aprendeu um pouco mais sobre a experiência de Justin Fashanu e sentiu que poderia se relacionar com algumas das experiências de Justin.

"Ele jogou futebol quando criança e sentiu que usou o futebol como uma forma de disfarçar sua sexualidade. Era como 'se eu jogar futebol, ninguém nunca pensaria que eu sou gay.'

“Minha organização, Pride Sports, foi criada em 2006 e sempre tivemos um bom relacionamento com a Campanha Justin.

"Todos nós sentimos na época que no futebol as pessoas falariam sobre racismo e depois sobre 'outras formas de discriminação'.

"Mas sentimos que havia um problema tão grande em torno da homofobia e da linguagem homofóbica, que precisávamos de uma campanha que falasse sobre isso."

Inicialmente, o FvH estava limitado a um único dia, 19 de fevereiro, mas o sucesso de sua campanha inicial – e a lista de jogos do futebol em constante mudança – significou que foi rapidamente expandido para uma semana e depois quinze dias.

“Ele simplesmente explodiu massivamente”, diz Englefield. “Foi a coisa certa na hora certa.

“E crédito total para a Campanha Justin, mas a marca FvH foi simplesmente brilhante. Não só fez o que disse na lata, mas também colocou o futebol contra a homofobia.

"Em vez de criticar, dizer que o futebol é homofóbico, disse que 'Nós somos futebol e somos contra isso'.

“Os fãs e jogadores de futebol podem realmente apoiar isso, porque meio que afastou a homofobia do jogo.”

Em 2014, com a campanha se expandindo rapidamente, a Pride Sports assumiu a gestão da FvH em tempo integral. Naquele ano, uma Conferência Internacional de fãs foi realizada em Manchester, com torcedores de mais de 30 países presentes.

“Isso foi um grande negócio, porque antecedeu a explosão de grupos de fãs LGBT+ no Reino Unido”, diz Englefield. “Sinto que meio que lançamos as bases para que esses tipos de grupos realmente decolassem.”

Englefield elogia o Wycombe Wanderers, que ela diz ter sido o primeiro clube profissional da Inglaterra a realmente abraçar o FvH.

Matt Bloomfield, seu meio-campista de longa data, foi um dos poucos jogadores ativos na época a falar abertamente sobre homofobia dentro do jogo.

“O mundo mudou enormemente nos últimos 11/12 anos”, Englefield. “No começo, acho que os clubes estavam muito nervosos porque era novo e porque éramos bastante contundentes e diretos.

“Hoje em dia é muito diferente. Temos contatos com clubes, conhecemos pessoas e existem grupos de fãs LGBT+ em todos os principais clubes.

“E através do trabalho de organizações como Stonewall e sua campanha Rainbow Laces, há muito mais conscientização sobre essas questões no futebol.”

Essa conscientização foi ajudada pela disposição de jogadores atuais de alto perfil em falar e apoiar campanhas como FvH.

“Jordan Henderson tem sido excelente”, diz Englefield. “Em questões como a homofobia, a visibilidade é muito importante, e falar sobre isso de forma positiva também.

“Jordan Henderson, por meio de suas ações, basicamente disse que os fãs gays são bem-vindos ao Liverpool Football Club, nós os apoiamos’, e para alguém que é tão respeitado e bem-sucedido no jogo, essa é uma mensagem incrivelmente importante e poderosa”.

O trabalho de FvH é constante, desde o jogo de base até a Premier League.

Você pode ter visto sua marca no estádio do Tottenham Hotspur, por exemplo, enquanto houve um grande foco na cena amadora e fora da liga.

Os clubes são convidados a designar um jogo, são enviados pacotes de campanha e recursos educacionais, explicando como podem tornar seu clube mais diversificado e inclusivo.

Fevereiro foi um mês particularmente movimentado, apresentando uma série de sessões interativas de treinamento, workshops e webinars, abordando temas como comunicação, mídia, futebol para deficientes e representação LGBT+ no futebol feminino.

Ele terminará com a terceira noite de premiação anual da campanha, que acontecerá na sexta-feira, 25 de fevereiro, e será transmitida ao vivo.

São nove categorias, para as quais foram recebidas mais de 300 indicações.

A própria Englefield está no painel de jurados, junto com nomes como Anwar Uddin, ex-zagueiro do West Ham, e Esther Jones Russell, chefe de inclusão social da rede FARE, organização internacional que busca combater a desigualdade no futebol, e que tem membros em mais de 40 países em toda a Europa.

Enquanto isso, o principal é manter a conversa, continuar falando e aprendendo, e manter as questões que envolvem a homofobia sob os holofotes.

“A questão sobre as pessoas LGBT+ é que, em última análise, somos uma minoria”, diz ela.

“Sabemos que os números estão aumentando, que mais pessoas estão se identificando como algo diferente de heterossexual, que mais jovens estão vendo sexualidade e gênero como um espectro, mas nunca seremos a maioria. Então, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Como eu disse, o mundo mudou muito nos últimos 12 anos, e o futebol também. Espero que isso possa continuar”, finalizou.