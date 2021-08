Como o Corinthians vai jogar com Willian, Roger Guedes e demais reforços?

Além de Willian e Roger Guedes, o Corinthians se reforçou com Giuliano e Renato Augusto para esta temporada

O Corinthians é um dos times brasileiros que mais se reforçou nesta janela de transfêrencias. A equipe assinou com os meios-campistas Renato Augusto e Giuliano, além do atacante Roger Guedes - todos estavam livres no mercado. Outro grande reforço é do atacante Willian, que estava no Arsenal, com passagens pelo Chelsea e pela seleção brasileira. Através de seu site oficial, o clube londrino afirmou que o meia-atacante está acertado realmente com o Timão.

O Alvinegro Paulista começou o Campeonato Brasileiro em baixa, principalmente com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista o Palmeiras, um grande rival. O comando técnico do time mudou, Vagner Mancini foi demitido logo após a derrota no estadual. Pouco tempo depois, Sylvinho foi contratado para comandar o time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador enfrentou dificuldades no começo. O time foi eliminado da terceira fase da Copa do Brasil para o Atlético-GO, pouco tempo depois da estreia do técnico. No entanto, Sylvinho parece ter encontrado uma escalação ideal; o Corinthians começou a incomodar seus adversários com Gustavo Silva e Adson, antes mesmo das chegadas dos novos jogadores.

Agora com um elenco mais encorpado, Sylvinho tem a possibilidade de variar suas formações para continuar lutando na parte de cima da tabela. Giuliano já é nome frequente no time titular, enquanto Renato Augusto vem recuperando sua forma física entrando aos poucos nas partidas.

Já Roger Guedes ainda não tem data para estrear, muito embora já tenha seu nome regularizado no BID da CBF. E agora o Timão acertou o retorno de Willian, que apesar de não ter feito sua melhor temporada na Inglaterra, com o Arsenal, tem capacidade técnica para ajudar o time a conseguir resultados ainda melhores.

Pensando nos novos reforços que chegaram - considerando as contratações confirmadas, os retornos de jogadores de empréstimos e as saídas também já concretizadas - a Goal preparou uma análise especial: Como a equipe deve jogar com os reforços ainda nessa temporada?

4-3-3

A grande questão com a chegada dos novos reforços é: os jogadores mais jovens podem perder espaço? É possível. As situações mais claras são dos meio-campistas Roni e Adson, vistos como boas promessas no time. Adson, por exemplo, pode perder espaço com a chegada de Willian, e Roni com a entrada de Renato Augusto no meio-campo.

Outra dúvida que pode surgir seria: quem pode jogar como primeiro volante? Gabriel ou Roni? Sylvinho dificilmente abrirá mão de Gabriel como cabeça de área do time, deixando Roni de fora. O ataque pode ser composto com duas variações: Jô como centroavante fixo ou Gustavo Mosquito trocando de posição com Roger Guedes.

A defesa deve permanecer a mesma: Gil e João Victor formam a dupla de zaga; com Fagner e Fábio Santos nas laterias e Cássio no gol. O Corinthians recusou a oferta do Bordeaux pelo zagueiro Raul Gustavo, que é considerado um bom reserva para a posição. O time ainda conta com Lucas Piton para a lateral e Xavier para o meio. Isso sem contar, Luan, que busca encontrar seu melhor desempenho para entrar no time titular.

Apesar de outras formações também serem possíveis - principalmente mudando o meio-campo, com Cantillo correndo por fora -, a tendência é de que o Corinthians tenha esta base para o decorrer desta temporada.