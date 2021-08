Quando Giuliano estreia pelo Corinthians?

O primeiro reforço do Timão já está regularizado e pode entrar em campo depois de mais de 100 dias

Notícia boa para o torcedor do Corinthians: a estreia de Giuliano pode estar bem próxima. Primeiro dos dois reforços do time para a temporada, o meia está treinando normalmente com o resto do time e já teve seu nome registrado no BID da CBF.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vivendo uma situação delicada dentro de campo, o Corinthians pode se beneficiar e muito das duas contratações que fez para a temporada: Giuliano e Renato Augusto. Enquanto o primeiro está próximo de estrear, o Timão corre para que o segundo siga o mesmo caminho, mas vê uma situação mais complicada.

Giuliano já está treinando com o restante dos jogadores do Corinthians há alguns dias e teve sua apresentação oficial marcada para esta quarta-feira (4). Além disso, o meia já teve seu nome regularizado no BID da CBF nesta terça-feira (3), podendo, então, atuar pelo Timão.

Quando Giuliano vai estrear no Corinthians?

Giuliano, assim como Renato Augusto, esteve presente na Neo Química Arena no domingo (1), na derrota do Corinthians para o Flamengo, por 3 a 1, no entanto, os dois ficaram apenas no camarote, sem estarem regularizados para ao menos estarem no banco de reservas.

Agora regularizado, a expectativa é que Giuliano entre em campo o quanto antes. E isso pode acontecer já na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Santos, neste domingo, 8 de agosto.

Ainda existe uma dúvida quanto a estreia, já que o meia, ex-Internacional e Grêmio, não atua há bastante tempo, tendo perdido parte de suas condições de jogo, apesar de estar treinando com o resto do time desde o dia 27.

Quando foi o último jogo de Giuliano?

Nesta terça-feira (3), Giuliano completou exatos 100 dias sem entrar em campo. O último jogo do meia foi em 25 de abril, defendendo o Istanbul Basaksehir na Super Liga da Turquia, no empate sem gols contra o Alanyaspor. Na ocasião, ele ficou em campo por 87 minutos.