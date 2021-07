Sylvinho no Corinthians: jogos, vitórias, gols e mais números do técnico

Apesar de muita desconfiança da torcida, em relação ao desempenho da equipe, o treinador conseguiu manter uma defesa sólida

Há pouco mais de um mês, o técnico Sylvinho assumia o comando técnico do Corinthians. Nesse mês de trabalho, o treinador comandou o time por 10 jogos, o começo foi marcado por derrotas para o Atlético-GO pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, que acabou culminando na eliminação do time ainda na terceira fase da competição.

Apesar de muita desconfiança da torcida, em relação ao desempenho da equipe, o treinador conseguiu manter uma defesa forte e um ataque rápido pela ponta direita, com Gustavo Silva. Os números ainda são discretos, mas o Corinthians vem de uma sequência de quatro jogos sem perder pelo Brasileirão e ainda conseguiu manter a invencibilidade de 15 jogos na Neo Química Arena contra o São Paulo.

Um detalhe curioso nessa passagem de Sylvinho no Corinthians é a média de gols que o time sofre no Brasileirão. Em oito jogos, a defesa foi vazada apenas seis vezes, colocando o time na segunda posição de menor média de gols sofridos entre todos os clubes da Série A.

A defesa saiu ilesa sem tomar gols nas partidas contra o São Paulo, Bahia e América-MG. A média de 0,75 gols sofridos só não é a melhor do que a do Atlético-GO, que sofre apenas um gol a cada dois jogos no campeonato.

A Goal te mostra os jogos de Sylvinho até agora pelo Timão e os artilheiros dessa passagem do treinador.

Todos os jogos de Sylvinho pelo Corinthians

No total, o treinador comandou o time por 10 jogos. Dois desses jogos foram pela Copa do Brasil logo no começo do trabalho do treinador, Até agora foram apenas duas vitórias, cinco empates, e três derrotas. Veja os jogos:

PARTIDAS CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de maio Corinthians 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 2 de junho América-MG 0 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de junho Atlético-GO x Corinthians Copa do Brasil 9 de junho Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileirão 12 de junho Corinthians 1 x 2 RB Bragantino Brasileirão 16 de junho Bahia 0 x 0 Corinthians Brasileirão 20 de junho Corinthianas x Sport Brasileirão 24 de junho Fluminense 1 x 1 Corinthians Brasileirão 27 de junho Corinthians 0 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de junho

Artilheiros do Corinthians na era Sylvinho

