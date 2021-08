Quando Roger Guedes estreia pelo Corinthians?

Uma das grandes contratações do time para a temporada, o atacante foi anunciado na quinta-feira (27), e já teve seu nome publicado no BID da CBF

O Corinthians já pode contar com Roger Guedes para os próximos duelos - apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente em uma coletiva de imprensa. Uma das grandes contratações do time para a temporada, o atacante foi anunciado na quinta-feira (27), e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF.

O Corinthians foi atrás de jogadores de peso para se reforçar. A equipe fechou com os meios-campistas Renato Augusto e Giuliano, e Roger Guedes foi o terceiro reforço. O atacante Willian, que estava no Arsenal, deve ser o próximo jogador anunciado pelo Timão.

Agora, com um elenco mais encorpado, o Corinthians precisa dar alguns minutos de jogo para os novos reforços. Giuliano, por exemplo, já é o nome frequente no time titular, enquanto Renato Augusto vem recuperando sua forma física entrando aos poucos nas partidas.

O torcedor deve estar na expectiva para ver todos os novos jogadores atuando juntos, a Goal te mostra quando Roger Guedes poderá jogar.

Quando Roger Guedes vai estrear no Corinthians?

Roger Guedes ainda não tem data para estrear. O atacante que foi anunciado no dia 27 de agosto, ainda precisa ser apresentado oficialmente no clube. Existia a possibilidade dele vestir a camisa 10, mas isso só deve ser decidido com a possível chegada de Willian.

Já regularizado, a expectativa é que Roger Guedes faça uma mini pré temporada no clube. O jogador precisa, ainda, recuperar seu condicionamento físico, já que está sem atuar há oito meses.

Quando foi o último jogo de Roger Guedes?

Roger Guedes está sem entrar em campo há exatos 254 dias. O último jogo do atacante foi em 19 de dezembro de 2020, jogando pelo Shandong Taishan na Copa Chinesa. No duelo, sua equipe foi derrotada por 2 a 0 na final, pelo Jiangsu. Na ocasião, ele jogou os 90 minutos da partida.