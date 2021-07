Quando Renato Augusto (re) estreia pelo Corinthians?

O meio-campista, que defendeu o Timão entre 2013 e 2015, acertou seu retorno ao clube

O anúncio da contratação de Renato Augusto, que assinou contrato até 2023 com o Corinthians, deixou os torcedores alvinegros animados. Afinal de contas, foi no clube paulista que o meio-campista viveu seus melhores momentos, sendo peça vital na conquista do título do Campeonato Brasileiro em 2015.

Depois de cinco anos no futebol chinês, Renato Augusto chega diferente, mais experiente, mas a expectativa é grande. No entanto, a reestreia do atleta não deverá acontecer contra o Cuiabá, próximo desafio do Corinthians, nesta segunda-feira (26), pela 13ª rodada do Brasileirão 2021.

Como disputou seu último jogo profissional em dezembro de 2020, ainda pelo Beijing Guoan, Renato Augusto vai passar por um programa de readaptação física montado pela comissão técnica corintiana. É por esta razão que, neste momento, ainda não há uma data para a estreia de Renato pelo Timão.

Desta forma, segundo noticiado pelo UOL, a expectativa é que Renato – e Giuliano, outra das novidades corintianas – possa entrar em campo oficialmente apenas a partir da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja: a partir de 7 de agosto.

"Gostaria de agradecer a confiança do presidente Duilio e de toda diretoria, e agradecer ao torcedor. Desde que meu nome passou a ser ventilado para voltar ao Corinthians, recebi muito carinho e muito apoio nas redes sociais. Então queria agradecer a vocês: e vai, Corinthians!", disse o jogador, que vinha cuidado do físico no Centro de Futebol Zico.