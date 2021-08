Passado verde 'apagado': em negociação com Corinthians, Roger Guedes deleta fotos da época de Palmeiras

O atacante viveu em polêmicas no Verdão, mas mantinha registros do clube até agora, quando está próximo de fechar com o rival

Mesmo tendo deixado o Palmeiras em clima não muito saudável, ainda em 2018, Roger Guedes nunca havia apagado suas fotos vestindo a camisa do Verdão… até estar quase acertado com o Corinthians - segundo o GE, as partes já chegaram a um acerto por cinco anos e o contrato deverá ser assinado nos próximos dias.

Antes jogador do Palmeiras - e bicampeão brasilerio pelo Verdão -, Roger Guedes vinha sendo um dos assuntos mais quentes do noticiário esportivo por conta de suas negociações com o Corinthians, maior rival do time alviverde. O jogador de 24 anos conseguiu sua rescisão contratual com o Shandong Taishan no último dia 23 de agosto.

Segundo informações de veículos como Meu Timão e GE, as duas partes já conversavam antes mesmo de a rescisão ser oficializada.

E, em meio a tudo isso, e no melhor estilo do meme "eu vi que você apagou as fotos com seu ex, está tudo bem?", o jogador deletou todos os registros de quando jogava no Palmeiras de suas redes sociais. As 77 postagens deletadas de seu perfil no Instagram, atiçaram a Fiel torcida, que está cada vez mais animada com o possível reforço.

Então você, Roger Guedes, apagou todas as fotos com a camisa do Palmeiras?! pic.twitter.com/aSYXTc0m5n — SCCP News (@_sccpnews) August 26, 2021

Do período em que jogou no Palmeiras, entre 2016 e 2017, Roger Guedes apagou todas as fotos com alguma relação com o rival do Timão, deixando apenas registros com amigos e família. As fotos de quando defendia o Atlético-MG continuam no perfil do atacante.

O tempo de Roger Guedes no Palmeiras não foi muito tranquilo. Vindo do Criciúma como grande promessa, o atacante viu o ambiente mudar completamente quando chegou no Verdão, onde não era mais o principal jogador do time. Apesar de boas atuações e dos 12 gols marcados em 83 jogos, o jogador saiu do clube envolto em polêmicas.

À época, o jogador teve atritos com alguns companheiros - em especial Felipe Melo - que se tornaram públicos. Além disso, suas atitudes e postura no dia-a-dia do clube estavam incomodando os colegas e a alta cúpula do Verdão. Com isso, o atacante acabou emprestado ao Atlético-MG, antes de ser negociado com o Shandong Taishan, então Sanding Luneng.