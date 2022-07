Como o Barcelona vai ser escalado com Lewandowski no ataque?

Quem perde espaço com a chegada do polonês? Como Xavi escalará a equipe com o novo reforço?

O anúncio oficial de Lewandowski no Barcelona movimentou o mercado da bola, e além do impacto causado no elenco do Bayern de Munique, que agora pensa em como seguir sem seu principal artilheiro, também vai mexer com as estruturas do time catalão.

Camisa 9 de ofício, o polonês foi uma máquina de fazer gols desde sua chegada no clube alemão, e agora é esperança do Barça para se reerguer. Mas como será que Lewa se encaixa no elenco espanhol?

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Qual será a escalação do Bayern com Lewandowski?

Considerando as movimentações de mercado do Barcelona e formas física e técnicas dos atletas do elenco, é possível esboçar a escalação de Xavi usando o polonês da seguinte forma:

Ter Stegen, Jordi Alba, Piqué/Eric García, Araújo/ Christensen, Dest, Busquets /Kessie, Pedri/De Jong, Gavi/Sergi Roberto, Raphinha/Ansu Fati, Dembelé/Ferran Torres, Lewandowski/Aubameyang.

Que jogadores perdem espaço e podem sair com a chegada de Lewandowski?

Mais artigos abaixo

Memphis Depay e Martin Braithwaite devem ser os atletas mais "preocupados" com a chegada do matador polonês. Em busca de espaço em suas seleções para a Copa do Mundo de 2022, que acontece no final do ano, os atacantes devem ter minutos reduzidos após a chegada do reforço.

Aubameyang, recentemente contratado junto ao Arsenal, também deve brigar pela posição com o polonês. Após um bom começo, foram 13 gols marcados em 23 partidas disputadas na temporada passada, números que ficam abaixo das médias de Lewa nas últimas temporadas.