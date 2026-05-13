Como funciona a prorrogação na Copa do Mundo da FIFA

O que é a prorrogação no futebol?

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A prorrogação é um período adicional de jogo utilizado para determinar o vencedor quando uma partida termina empatada no tempo regulamentar, que é de 90 minutos. É utilizada quase exclusivamente em torneios eliminatórios, nos quais uma equipe deve avançar para a próxima fase às custas de seus adversários. Consiste em dois períodos de 15 minutos, sendo que ambas as partes são disputadas na íntegra, independentemente da quantidade de gols marcados na prorrogação. As equipes têm permissão para fazer cinco substituições durante o tempo regulamentar, mas recebem uma substituição extra na prorrogação.

Quando a prorrogação entra em jogo na Copa do Mundo?

A prorrogação não será utilizada na fase de grupos, onde os empates renderão um ponto para cada equipe. Ela entra em jogo durante as fases eliminatórias e será utilizada a partir das oitavas de final na Copa do Mundo de 2026. Se uma partida da fase eliminatória terminar empatada ao final do tempo regulamentar, as duas equipes fazem um breve intervalo e, em seguida, iniciam o período de prorrogação.

O que acontece se as equipes estiverem empatadas após a prorrogação?

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Se as duas equipes ainda não puderem ser separadas após o período de prorrogação, a partida vai para a disputa de pênaltis. Cada equipe se alterna na cobrança de pênaltis e a equipe com mais gols após cinco cobranças por lado é declarada vencedora. Se as duas equipes continuarem empatadas após cinco pênaltis por lado, será utilizada a morte súbita até que haja um vencedor.

A prorrogação e os pênaltis têm sido frequentemente utilizados nas Copas do Mundo. Durante as fases eliminatórias da edição de 2022, cinco das 16 partidas foram para a prorrogação e todas elas acabaram sendo decididas nos pênaltis, incluindo a vitória da Argentina sobre a França na final.

Qual é a diferença entre prorrogação e tempo adicional ou de compensação?

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A prorrogação é um período adicional de jogo utilizado quando duas equipes estão empatadas em gols marcados ao final do tempo regulamentar. O tempo adicional ou de compensação é o tempo acrescentado ao primeiro ou segundo tempo para compensar os minutos perdidos durante uma etapa, seja devido a lesões, comemorações de gols, substituições ou diversas dificuldades técnicas. O tempo adicional ou de compensação pode ter qualquer duração, dependendo das interrupções, enquanto a prorrogação é sempre de 15 minutos mais o tempo adicional por etapa.

O tempo de acréscimo também é usado em quase todos os jogos competitivos de futebol, enquanto a prorrogação é empregada quase exclusivamente em torneios eliminatórios.

A prorrogação já foi encurtada?

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Anteriormente, um método de desempate chamado “gol de ouro” era usado para declarar um vencedor durante a prorrogação. Se o placar estivesse empatado ao final do tempo regulamentar, as equipes iriam para a prorrogação e o time que marcasse o primeiro gol nesse período seria automaticamente declarado vencedor da partida.

O gol de ouro foi usado pela primeira vez em uma competição da FIFA na Copa do Mundo de 1998. O gol de Laurent Blanc aos 114 minutos contra o Paraguai foi o primeiro gol de ouro e a única ocorrência desse tipo no torneio.

Houve mais três exemplos disso na competição seguinte, em 2002; Henri Camara, Ahn Jung-hwan e Ilhan Mansiz marcaram na prorrogação pelo Senegal, Coreia do Sul e Turquia, respectivamente, levando suas seleções para a fase seguinte.

A FIFA introduziu a regra pela primeira vez em 1993, mas a aboliu posteriormente em 2004, com muitos considerando-a uma experiência fracassada. Embora tivesse como objetivo promover o futebol ofensivo, as equipes frequentemente jogavam de forma mais defensiva e buscavam chegar aos pênaltis para evitar a derrota na prorrogação.

A regra do gol de prata também foi utilizada em alguns momentos. Era semelhante ao gol de ouro, mas, por exemplo, se uma equipe marcasse na primeira parte da prorrogação, a partida não terminaria automaticamente. Em vez disso, ela teria que manter essa vantagem até o fim da primeira parte, momento em que seria declarada vencedora.

Momentos polêmicos da prorrogação na história da Copa do Mundo

A prorrogação ajudou a criar alguns dos momentos mais memoráveis e controversos da história da Copa do Mundo. A única conquista da Inglaterra em 1966 foi decidida na prorrogação, com o atacante dos Três Leões, Geoff Hurst, colocando sua equipe na frente com um infame “gol fantasma” aos dez minutos do primeiro tempo da prorrogação. Mais tarde, ele marcou seu terceiro gol para selar a vitória por 4 a 2.

Zinedine Zidane protagonizou um dos momentos mais chocantes da história do futebol de elite ao dar uma cabeçada em Marco Materazzi e ser expulso antes da derrota da França nos pênaltis para a Itália em 2006, enquanto Luis Suárez foi expulso por mão na linha contra Gana em 2010, ajudando o Uruguai a chegar aos pênaltis depois que Asamoah Gyan perdeu uma oportunidade de ouro da marca dos 11 metros. Os sul-americanos acabaram avançando às custas dos africanos.

Com a Copa do Mundo de 2026 contando com um grupo ampliado de 48 seleções, em vez das 32 anteriores, além de uma fase eliminatória adicional, há uma maior probabilidade de os torcedores assistirem a mais jogos indo para a prorrogação e para os pênaltis, aumentando as chances de momentos de glória e controvérsia no final das partidas.