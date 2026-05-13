Como funciona a Copa do Mundo da FIFA? Formato, fases e regras explicadas

A Copa do Mundo da FIFA é um torneio de futebol que acontece a cada quatro anos com o objetivo de coroar a melhor seleção do mundo. A Argentina é a atual campeã mundial, após sua vitória sobre a França na final de 2022.

As seleções podem garantir uma vaga na fase final da Copa do Mundo ao passar por um torneio de qualificação em uma das seis regiões a seguir, designadas pela FIFA:

AFC (Ásia)

CAF (África)

CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe)

CONMEBOL (América do Sul)

OFC (Oceania)

UEFA (Europa)

A próxima edição da Copa do Mundo está prevista para 2026 na América do Norte, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. É a primeira vez na história da competição que três países sediarão o torneio.

Essa não é a única grande mudança que os torcedores podem esperar antes do grande pontapé inicial. A Copa do Mundo também foi ampliada para 48 seleções em 2026 — 16 a mais do que na última edição, no Catar 2022 —, o que significa que serão disputados 104 jogos no total.

Qual é o formato da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo começa com uma fase de grupos que envolve todas as 48 seleções. O sorteio da fase de grupos ocorreu em dezembro de 2025 e formou 12 grupos de quatro seleções. Todas as seleções enfrentarão as outras três seleções de seu grupo uma vez em um torneio de todos contra todos.

Um total de 32 seleções avançará então para as fases eliminatórias, quando o formato do torneio muda para partidas em que o vencedor leva tudo. Esse formato continua até a final, onde os vencedores da última partida serão coroados campeões mundiais.

Como funciona a fase de grupos na Copa do Mundo?

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Cada seleção disputará três partidas na fase de grupos, enfrentando todas as outras seleções do seu grupo uma vez. As partidas terão duração de 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos cada.

As seleções recebem três pontos por vitória, um ponto por empate e zero pontos por derrota. Os gols também são importantes, pois o saldo de gols (a diferença entre o número de gols sofridos e marcados por cada seleção) pode ser determinante na definição das posições finais no grupo.

As duas melhores equipes do grupo garantem automaticamente uma vaga na fase eliminatória do torneio. Oito equipes que ficarem em terceiro lugar — com base nos pontos e na diferença de gols — também se juntarão às 12 vencedoras e vice-campeãs dos grupos para avançar para as oitavas de final.

O que acontece se as equipes terminarem empatadas em pontos na fase de grupos?

Se as equipes terminarem empatadas em pontos na fase de grupos, uma série de sete critérios de desempate será usada para determinar as posições finais na tabela.

O maior número de pontos conquistados nos jogos da fase de grupos disputados entre as equipes envolvidas. O melhor saldo de gols (a diferença entre gols marcados e gols sofridos) nas partidas da fase de grupos disputadas entre as equipes envolvidas. O maior número de gols marcados nas partidas da fase de grupos disputadas entre as equipes envolvidas A melhor diferença de gols nos três jogos da fase de grupos. O maior número de gols marcados nos três jogos da fase de grupos. A maior pontuação de “fair play” nas três partidas da fase de grupos Pelo ranking mundial da FIFA

O que acontece na fase eliminatória da Copa do Mundo?

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Após a fase de grupos, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata direto para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Na Copa do Mundo de 2026, a fase eliminatória terá início em 28 de junho, com as seleções que passarem da fase de grupos avançando para as oitavas de final. As partidas serão disputadas em formato de mata-mata até a final.

As partidas terão novamente duração de 90 minutos, mas se o placar terminar empatado, será disputada a prorrogação – composta por dois tempos de 15 minutos. Se a partida continuar empatada após a prorrogação, uma disputa de pênaltis determinará os vencedores.

Como se vence uma disputa de pênaltis?

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Na disputa por pênaltis, ambas as equipes inicialmente cobram cinco pênaltis, alternando a ordem (ABAB). A equipe que marcar mais gols vence a disputa.

As equipes também podem vencer se um time tiver marcado mais pênaltis bem-sucedidos do que o outro conseguir alcançar com seus chutes restantes.

Se ambas as equipes marcarem todas as cinco cobranças iniciais, a disputa continua até que uma equipe erre e a outra marque na mesma rodada. Isso é conhecido como morte súbita.

Formatos anteriores da Copa do Mundo

A Copa do Mundo está acostumada a mudanças e evoluiu consideravelmente desde que a competição foi realizada pela primeira vez, lá em 1930.