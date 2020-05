Como está a tabela de classificação do Português? Quem briga pelo título?

Após dois meses de suspensão, por causa da pandemia da Covid-19, a Liga NOS já tem data para voltar

Em comunicado emitido nesta terça-feira (12), a Liga , que organiza o campeonato nacional de futebol no país, anunciou o retorno do certame para 4 de junho.

O Campeonato Português, também chamado de , havia sido suspenso em 13 de março por causa da pandemia da Covid-19.

Com dois meses sem jogos realizados, além de toda a preocupação que envolve a questão do novo coronavírus, é natural que muitos não se recordem como estava a disputa pelo título português – assim como as disputas para as competições europeias, a briga pela artilharia e para fugir do rebaixamento.

Relembre, abaixo, os principais detalhes da Liga NOS 2019-20.

Briga pelo título

Como tem sido comum nos últimos anos, e disputam, ponto a ponto, a primeira posição.

Após 24 rodadas disputadas (de um total de 34), os Dragões ocupam o posto mais alto com 60 pontos, apenas um de vantagem em relação ao Glorioso de Lisboa.

Vagas para Champions e

Mais distantes da luta pelo título, os xarás lutam pela última vaga na próxima .

Veja a tabela de classificação do Campeonato Português

O Braga somou 46 pontos e, hoje, se garantiria na Liga dos Campeões, mas o Sporting Clube de Portugal, com 42 pontos somados, ainda sonha em abocanhar a terceira posição – atualmente em quarto, garantiria vaga na Europa League.

Rio Ave (38 pts, 5º colocado), de Guimarães (37 pts, 6º) e Famalicão (37 pts, 7º) ainda sonham com a chance de jogarem algum campeonato continental na próxima temporada.

Luta contra o rebaixamento

Com apenas quatro vitórias, o Desportivo das Aves é o lanterninha e favorito ao descenso. Já o Portimorense, penúltimo, luta para somar pontos e alcançar o Paços de Ferreira, que ainda corre grande risco. Na Liga NOS dois times são rebaixados.

Artilharia

Carlos Vinícius no Benfica! pic.twitter.com/FES4bjeawF — Benfica Stuff (@Benficastuff) July 20, 2019

As esperanças do Benfica em ultrapassar o Porto na corrida pelo título estão, em boa parte, no fato de terem os dois goleadores do certame.

O brasileiro Carlos Vinícius, que passou pelas bases de e , está no topo da disputa com 15 gols anotados, um a mais em relação ao português Pizzi – um ídolo mais conhecido do torcedor benfiquista, que lidera entre os garçons, com oito assistências em seu nome.