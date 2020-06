Como Drogba salvou 'espião' de Dunga na Copa do Mundo de 2010

Hoje, Marcelo Cabo é um nome consagrado nas divisões inferiores do futebol brasileiro, mas o treinador já passou por perrengues na seleção brasileira

Pouca gente sabe, mas Marcelo Cabo, hoje treinador do CRB, com vasta experiência na Série B do Brasileirão, passou duas Copas do Mundo como assistente na seleção brasileira. Em 2010, na África do Sul, inclusive, fingiu ser turista para roubar informações da e foi salvo por Didier Drogba.

A história começa com Dunga e Jorginho, técnico e auxiliar da seleção canarinho naquele ano. Buscando uma vantagem competitiva sobre a Costa do Marfim, adversária do Brasil na segunda rodada da fase de grupos, o comandante da equipe colocou Cabo, trabalhando de observador, para espionar os treinos dos Elefantes.

E não foi fácil: o então analista brasileiro teve que passar por perrengues para não ser notado pelos seguranças, fingindo ser turista e jornalista para fazer seus relatórios.

No final, parece ter dado certo: o venceu a Costa do Marfim por 3 a 1, com gols de Luís Fabiano (2) e Elano. Drogba ainda diminiu para os Elefantes, mas não impediu a vitória da seleção, que se classificou antecipadamente para as oitavas de final. Tudo graças aos esforços de Marcelo Cabo...será?

Aconteceu na : Luís Fabiano marca dois golaços, Drogba desconta, mas Brasil vence Costa do Marfim em 2010.



Assista: https://t.co/eSGD7yXcjA pic.twitter.com/W63a3ZnBFW — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) June 8, 2018

"Eu tinha que ter cuidado, não podia ser notado. Para ver o treino da Costa do Marfim, por exemplo, eu fingi ser um turista e levei uma máquina fotográfica." declarou o atual treinador do CRB, que também teve que "tietar" uma das estrelas africanas da Copa para não atrair suspeitas. "Quando o ônibus chegou eu até tirei uma foto com o Drogba. Fiz tudo para não ser identificado como o 'espião'.

Mesmo assim, dentro do estádio, atraiu olhares. Foi aí que Marcelo Cabo, jornalista, ganhou proeminência. “Às vezes me perguntavam sobre o que eu estava anotando durante os treinos que ia observar, eu falava que era jornalista no Brasil e estava trabalhando. Eu ficava próximo das tribunas da imprensa. Após as atividades, eu fazia um relatório e passava ao Dunga”, explicou.

No CRB, vem tendo sucesso. Assumiu o time na oitava colocação da , na 29ª rodada, e terminou a temporada com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. De contrato renovado, em 2020, a equipe está em segundo lugar, no campeonato estadual, e na sexta posição do Grupo A da .