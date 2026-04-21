Como comprar ingressos para o show do Carl Cox em Dubai: datas, preços dos ingressos e muito mais

O indiscutível Rei do Techno está de volta ao deserto. Carl Cox, figura fundamental na cena global da música eletrônica, será a atração principal de um grande show ao ar livre em Dubai neste mês de maio.
Conhecido por sua lendária residência em Ibiza e sua capacidade de comandar as maiores pistas de dança do mundo, Cox traz um nível de energia e maestria técnica que poucos conseguem igualar.
No GOAL, você encontra tudo o que precisa saber para garantir desde as faixas de ingressos mais acessíveis até os pacotes VIP exclusivos pelos quais Dubai é famosa.
Quando é que o Carl Cox estará em Dubai?
|Data e hora
|Evento
|Local
|Ingressos
|Sábado, 9 de maio de 2026 – 19h
|Carl Cox | Encerramento da temporada do Pacha ICONS
|Playa Pacha, FIVE LUXE JBR
|Ingressos
Onde comprar ingressos para o show do Carl Cox em Dubai?
Os ingressos para o show do Carl Cox em Dubai estão disponíveis em diversos canais, incluindo canais oficiais como as plataformas Ticketmaster UAE e Platinumlist para vendas diretas.
Para ingressos de última hora e caso estejam esgotados nos sites oficiais, você também pode procurar no StubHub.
Quanto custam os ingressos para o show do Carl Cox em Dubai?
Para o evento de Carl Cox em 9 de maio de 2026, os preços foram definidos para atender a todos os orçamentos, embora as categorias mais populares estejam se esgotando rapidamente.
- Pista de dança padrão: De 250 AED a 350 AED
- Entrada Geral (Chegada Antecipada): A partir de 200 AED
- Arena, assentos livres: a partir de AED 600 (visão em estilo anfiteatro com arquibancadas)
- Backstage Dancing VIP: A partir de 1.500 AED (inclui pacotes de bebidas premium)
Observe que as reservas de hospitalidade e mesas VIP geralmente são totalmente resgatáveis contra gastos com alimentos e bebidas, mas exigem consulta direta ou reserva especializada por meio de categorias de ingressos premium.
Tudo o que você precisa saber sobre o Playa Pacha no FIVE LUXE JBR
O Playa Pacha no FIVE LUXE JBR é o cenário perfeito para uma apresentação de Carl Cox.
Localizado no coração do Jumeirah Beach Residence (JBR), este espaço representa o auge da vida noturna de luxo de Dubai.
Trata-se de um clube à beira-mar ao ar livre que oferece vistas deslumbrantes do Mar Arábico e da Ain Dubai. O local foi projetado especificamente para proporcionar experiências audiovisuais de alto nível, com enormes telões de LED e um sistema de som ajustado para os ritmos de deep house e techno pelos quais Cox é famoso.
- Localização: O local fica dentro do resort FIVE LUXE, em JBR. É facilmente acessível de táxi ou por aplicativos de transporte como Careem e Uber, que são as formas mais convenientes de chegar até lá.
- Estacionamento: Embora haja serviço de manobrista disponível no resort, ele pode ficar extremamente congestionado durante grandes eventos. Recomendamos fortemente usar um táxi para evitar atrasos.
- Transporte público: Pegue a Linha Vermelha do Metrô de Dubai até a Estação Sobha Realty e, em seguida, faça a baldeação para o Bonde T1 em direção à Jumeirah Beach Residence 1. De lá, é uma curta caminhada até a entrada do FIVE LUXE.
- Código de vestimenta: Espere um ambiente chique de clube de praia. Embora seja um evento de dança, os locais em Dubai mantêm padrões elevados; opte por roupas de praia na moda ou trajes casuais elegantes. Evite chinelos e roupas esportivas, a menos que sejam especificamente permitidos para ingressos com acesso à piscina.
- Requisito de idade: Política rigorosa de maiores de 21 anos. Não se esqueça de levar seu documento de identidade físico, pois cópias digitais costumam ser rejeitadas na entrada.