Como comprar ingressos para o show do Carl Cox em Dubai: datas, preços dos ingressos e muito mais

O indiscutível Rei do Techno está de volta ao deserto. Carl Cox, figura fundamental na cena global da música eletrônica, será a atração principal de um grande show ao ar livre em Dubai neste mês de maio.

Conhecido por sua lendária residência em Ibiza e sua capacidade de comandar as maiores pistas de dança do mundo, Cox traz um nível de energia e maestria técnica que poucos conseguem igualar.

No GOAL, você encontra tudo o que precisa saber para garantir desde as faixas de ingressos mais acessíveis até os pacotes VIP exclusivos pelos quais Dubai é famosa.

Quando é que o Carl Cox estará em Dubai?

Data e hora Evento Local Ingressos Sábado, 9 de maio de 2026 – 19h Carl Cox | Encerramento da temporada do Pacha ICONS Playa Pacha, FIVE LUXE JBR Ingressos

Onde comprar ingressos para o show do Carl Cox em Dubai?

Os ingressos para o show do Carl Cox em Dubai estão disponíveis em diversos canais, incluindo canais oficiais como as plataformas Ticketmaster UAE e Platinumlist para vendas diretas.

Para ingressos de última hora e caso estejam esgotados nos sites oficiais, você também pode procurar no StubHub.

Quanto custam os ingressos para o show do Carl Cox em Dubai?

Para o evento de Carl Cox em 9 de maio de 2026, os preços foram definidos para atender a todos os orçamentos, embora as categorias mais populares estejam se esgotando rapidamente.

Pista de dança padrão: De 250 AED a 350 AED

De 250 AED a 350 AED Entrada Geral (Chegada Antecipada): A partir de 200 AED

A partir de 200 AED Arena, assentos livres: a partir de AED 600 (visão em estilo anfiteatro com arquibancadas)

a partir de AED 600 (visão em estilo anfiteatro com arquibancadas) Backstage Dancing VIP: A partir de 1.500 AED (inclui pacotes de bebidas premium)

Observe que as reservas de hospitalidade e mesas VIP geralmente são totalmente resgatáveis contra gastos com alimentos e bebidas, mas exigem consulta direta ou reserva especializada por meio de categorias de ingressos premium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Playa Pacha no FIVE LUXE JBR

O Playa Pacha no FIVE LUXE JBR é o cenário perfeito para uma apresentação de Carl Cox.

Localizado no coração do Jumeirah Beach Residence (JBR), este espaço representa o auge da vida noturna de luxo de Dubai.

Trata-se de um clube à beira-mar ao ar livre que oferece vistas deslumbrantes do Mar Arábico e da Ain Dubai. O local foi projetado especificamente para proporcionar experiências audiovisuais de alto nível, com enormes telões de LED e um sistema de som ajustado para os ritmos de deep house e techno pelos quais Cox é famoso.