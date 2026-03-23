Como comprar ingressos para o show do Amr Diab em Dubai: datas, preços dos ingressos e muito mais

O “Rei do Pop Árabe” está de volta. Amr Diab, o ícone global que definiu o som da música mediterrânea por mais de três décadas, está pronto para retornar a Dubai para um grande show na Coca-Cola Arena em 4 de abril de 2026. Conhecido pelos fãs como “El Hadaba”, Diab continua a quebrar recordes e unir culturas com sua mistura única de ritmos árabes e pop ocidental, tornando este um dos eventos ao vivo mais esperados do ano.

Este show de 2026 segue uma série de turnês mundiais com ingressos esgotados e o lançamento de recentes sucessos nas paradas, como “Khatafouni” e “Shayef Amar”. Quer você tenha crescido ouvindo o clássico dos anos 90 “Nour El Ein” ou seja fã de seus lançamentos cheios de energia de 2025, este concerto promete uma viagem por um repertório lendário. Com Dubai servindo como cenário perfeito para esta celebração musical, fãs de toda a região MENA e além já estão correndo para garantir os melhores lugares da casa.

No GOAL, reunimos todas as informações essenciais para que você não perca essa oportunidade. Dos ingressos mais baratos aos pacotes VIP mais luxuosos, aqui está o seu guia completo para garantir seus ingressos para o show de Amr Diab agora mesmo.

Quando será a apresentação de Amr Diab em Dubai?

Amr Diab subirá ao palco no sábado, 4 de abril de 2026. O show está programado para começar às 21h, com as portas abrindo normalmente duas horas antes, permitindo que os fãs aproveitem a atmosfera do principal espaço coberto de Dubai.

Data e hora Agenda Local Ingressos 4 de abril de 2026 | 21h Amr Diab ao vivo em Dubai Coca-Cola Arena, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para Amr Diab?

Os ingressos para o show de Amr Diab em Dubai estão disponíveis em várias plataformas online importantes. Embora os vendedores primários costumem ter grande movimento e esgotarem rapidamente, mercados secundários como o StubHub oferecem uma alternativa confiável para fãs que desejam garantir assentos específicos ou ingressos de última hora. Você encontra abaixo o link direto para a página oficial de ingressos recomendada pelo Goal, garantindo uma compra segura e verificada.

Quanto custam os ingressos para Amr Diab?

Os preços para este evento foram definidos para atender a todos, desde ouvintes casuais até os fãs mais dedicados, os “Diabians”. Os ingressos mais baratos para Amr Diab custam a partir de 295 AED para as categorias Regular Standing e Silver. Para quem busca uma experiência mais premium, os preços aumentam de acordo com a proximidade do palco e benefícios adicionais.

Ingressos em pé: a partir de 295 AED

a partir de 295 AED Assentos Silver/Gold: AED 449 - AED 549

AED 449 - AED 549 Diamante/VIP: 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality: a partir de 2.500 AED

Quando os ingressos para Amr Diab serão disponibilizados?

Os ingressos para o tão aguardado espetáculo de 4 de abril na Coca-Cola Arena já passaram oficialmente da fase de pré-venda e estão agora disponíveis para venda geral. Embora uma cota limitada tenha sido inicialmente reservada para membros registrados do fã-clube e parceiros bancários, o estoque restante está agora aberto ao público global.

Devido à enorme popularidade de “El Hadaba”, o lançamento dos ingressos registrou uma demanda sem precedentes. Historicamente, os shows de Amr Diab em Dubai esgotam semanas antes, e 2026 não é diferente. As opções econômicas de AED 295 (Bronze e Regular Standing) são as categorias que esgotam mais rápido. Se você encontrar disponibilidade para essas seções, recomendamos concluir sua compra imediatamente, pois o estoque secundário varia a cada hora. Todas as outras categorias, incluindo Prata, Ouro e VIP, estão disponíveis no momento e podem ser reservadas imediatamente.

Como posso conseguir ingressos para Amr Diab?

A maneira mais eficiente e segura de garantir sua entrada é reservar online por meio de plataformas verificadas. A GOAL recomenda usar o StubHub como sua principal fonte para este evento. O StubHub oferece uma interface intuitiva onde você pode visualizar um mapa em tempo real da Coca-Cola Arena, permitindo que você escolha entre as áreas em pé, cheias de energia, ou os assentos nas arquibancadas para uma melhor visão do espetáculo. Para adquirir seus ingressos, acesse o site da StubHub, selecione a faixa de preço desejada e prossiga para o checkout seguro. Usar um mercado secundário de confiança como a StubHub é particularmente vantajoso para este show, pois oferece a Garantia FanProtect, assegurando que seus ingressos sejam válidos ou que você receba seu dinheiro de volta — uma rede de segurança essencial à medida que o evento se aproxima e as alocações oficiais esgotam. Evite comprar de vendedores não verificados nas redes sociais para garantir que sua noite com o “Rei do Pop Árabe” transcorra sem contratempos.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coca-Cola Arena

A Coca-Cola Arena é um espaço multifuncional de última geração localizado no coração do City Walk, em Dubai. Com capacidade para até 17.000 pessoas, é a maior arena coberta totalmente climatizada do Oriente Médio. Possui uma impressionante fachada de LED que ilumina o horizonte de Dubai e oferece uma acústica de nível internacional, perfeita para um artista do calibre de Amr Diab.

A arena é facilmente acessível pelo Metrô de Dubai (estação Burj Khalifa/Dubai Mall) e oferece 42 suítes corporativas para quem busca a experiência “Elevate”, que inclui entrada rápida e hospitalidade privada. Observe que, para as áreas em pé, é exigida idade mínima de 14 anos, enquanto menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto em todas as seções.