Como comprar ingressos para o show de Bryson Tiller e Ayra Starr em Abu Dhabi: datas, preços dos ingressos e mais

O deserto está prestes a esquentar com uma boa dose de R&B soul e a energia do Afrobeats, já que Bryson Tiller e Ayra Starr se preparam para subir ao palco em Abu Dhabi.
O GOAL reuniu todas as informações essenciais para garantir que você não perca o que promete ser o evento mais badalado dos Emirados Árabes Unidos nesta temporada. Dos ingressos mais baratos disponíveis aos pacotes VIP, descobrimos as melhores maneiras de garantir o seu lugar.
Quando será o show de Bryson Tiller e Ayra Starr?
|Data e hora
|Agenda
|Local
|Ingressos
|25 de abril de 2026, 19h
|Bryson Tiller e Ayra Starr ao vivo
|Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
|Ingressos
Onde comprar ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?
Para garantir seus ingressos para um evento tão procurado como este, é necessário usar plataformas confiáveis para garantir sua entrada.
Para quem está procurando ingressos de última hora e não conseguiu na venda geral, pode procurar em plataformas de revenda, como o StubHub.
Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você está comprando.
Quanto custam os ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?
O preço inicial dos ingressos é atualmente de 399 AED.
Os ingressos de faixa intermediária, que oferecem melhor proximidade e acústica aprimorada, geralmente custam entre 600 e 900 AED. Para quem quer estar no centro da ação, os ingressos para o Golden Circle ou para a área em pé são a melhor opção. Esses ingressos costumam ultrapassar 1.200 AED, dependendo da demanda.
Os pacotes Premium podem incluir acesso a lounges exclusivos, comida e bebidas gratuitas e até estacionamento privado. Os preços geralmente começam a partir de 2.500 AED.
Independentemente do seu orçamento, o segredo é acompanhar as ofertas no StubHub, pois os preços podem variar de acordo com a demanda do mercado.
Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena
A Etihad Arena é uma maravilha da arquitetura moderna e o maior espaço de entretenimento coberto da região.
Projetado para proporcionar uma atmosfera intimista mesmo com lotação esgotada, o espaço conta com um sistema acústico de última geração, perfeito para o R&B com graves potentes de Tiller e a afro-fusão melódica de Ayra Starr.
Se você estiver vindo de Dubai, a viagem de carro leva aproximadamente uma hora a 90 minutos.
Para quem está hospedado em Abu Dhabi, táxis e aplicativos de transporte compartilhado, como Careem e Uber, estão amplamente disponíveis e são muito confiáveis.
Se o evento for na Ilha Yas, você pode aproveitar os ônibus de traslado Yas Express que circulam entre os diversos hotéis e o distrito de entretenimento.
- Chegada: As portas geralmente abrem duas horas antes do início do show. Recomenda-se chegar cedo para passar pela segurança e encontrar seus lugares.
- Alimentação: O local oferece uma ampla variedade de estabelecimentos de comida e bebida de alta qualidade, desde lanches rápidos até refeições servidas à mesa.
- Estacionamento: Há amplo estacionamento disponível na área de Yas Bay, mas ele pode ficar lotado rapidamente durante grandes eventos. Considere usar os serviços de manobrista se quiser sair mais rápido.
- Itens proibidos: Assim como na maioria das grandes arenas, câmeras profissionais, bolsas grandes e alimentos e bebidas de fora geralmente não são permitidos.