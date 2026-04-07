Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bryson Tiller and Ayra Starr ticketsGetty
Book Bryson Tiller and Ayra Starr Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para o show de Bryson Tiller e Ayra Starr em Abu Dhabi: datas, preços dos ingressos e mais

SHOPPING
Tickets

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para este evento tão esperado

O deserto está prestes a esquentar com uma boa dose de R&B soul e a energia do Afrobeats, já que Bryson Tiller e Ayra Starr se preparam para subir ao palco em Abu Dhabi. 

O GOAL reuniu todas as informações essenciais para garantir que você não perca o que promete ser o evento mais badalado dos Emirados Árabes Unidos nesta temporada. Dos ingressos mais baratos disponíveis aos pacotes VIP, descobrimos as melhores maneiras de garantir o seu lugar.

Ingressospara Bryson Tiller e Ayra StarrCompreagora

Quando será o show de Bryson Tiller e Ayra Starr?

Data e horaAgendaLocalIngressos
25 de abril de 2026, 19hBryson Tiller e Ayra Starr ao vivoAbu Dhabi, Emirados Árabes UnidosIngressos

Onde comprar ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?

Para garantir seus ingressos para um evento tão procurado como este, é necessário usar plataformas confiáveis para garantir sua entrada. 

Para quem está procurando ingressos de última hora e não conseguiu na venda geral, pode procurar em plataformas de revenda, como o StubHub.

Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você está comprando. 

Ingressospara Bryson Tiller e Ayra StarrCompreagora

Quanto custam os ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?

O preço inicial dos ingressos é atualmente de 399 AED.

Os ingressos de faixa intermediária, que oferecem melhor proximidade e acústica aprimorada, geralmente custam entre 600 e 900 AED. Para quem quer estar no centro da ação, os ingressos para o Golden Circle ou para a área em pé são a melhor opção. Esses ingressos costumam ultrapassar 1.200 AED, dependendo da demanda.

Os pacotes Premium podem incluir acesso a lounges exclusivos, comida e bebidas gratuitas e até estacionamento privado. Os preços geralmente começam a partir de 2.500 AED. 

Independentemente do seu orçamento, o segredo é acompanhar as ofertas no StubHub, pois os preços podem variar de acordo com a demanda do mercado.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é uma maravilha da arquitetura moderna e o maior espaço de entretenimento coberto da região. 

Projetado para proporcionar uma atmosfera intimista mesmo com lotação esgotada, o espaço conta com um sistema acústico de última geração, perfeito para o R&B com graves potentes de Tiller e a afro-fusão melódica de Ayra Starr.

Se você estiver vindo de Dubai, a viagem de carro leva aproximadamente uma hora a 90 minutos. 

Para quem está hospedado em Abu Dhabi, táxis e aplicativos de transporte compartilhado, como Careem e Uber, estão amplamente disponíveis e são muito confiáveis. 

Se o evento for na Ilha Yas, você pode aproveitar os ônibus de traslado Yas Express que circulam entre os diversos hotéis e o distrito de entretenimento.

  • Chegada: As portas geralmente abrem duas horas antes do início do show. Recomenda-se chegar cedo para passar pela segurança e encontrar seus lugares.
  • Alimentação: O local oferece uma ampla variedade de estabelecimentos de comida e bebida de alta qualidade, desde lanches rápidos até refeições servidas à mesa.
  • Estacionamento: Há amplo estacionamento disponível na área de Yas Bay, mas ele pode ficar lotado rapidamente durante grandes eventos. Considere usar os serviços de manobrista se quiser sair mais rápido.
  • Itens proibidos: Assim como na maioria das grandes arenas, câmeras profissionais, bolsas grandes e alimentos e bebidas de fora geralmente não são permitidos.

Ingressospara Bryson Tiller e Ayra StarrCompreagora