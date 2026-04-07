Como comprar ingressos para o show de Bryson Tiller e Ayra Starr em Abu Dhabi: datas, preços dos ingressos e mais

O deserto está prestes a esquentar com uma boa dose de R&B soul e a energia do Afrobeats, já que Bryson Tiller e Ayra Starr se preparam para subir ao palco em Abu Dhabi.

O GOAL reuniu todas as informações essenciais para garantir que você não perca o que promete ser o evento mais badalado dos Emirados Árabes Unidos nesta temporada. Dos ingressos mais baratos disponíveis aos pacotes VIP, descobrimos as melhores maneiras de garantir o seu lugar.

Quando será o show de Bryson Tiller e Ayra Starr?

Data e hora Agenda Local Ingressos 25 de abril de 2026, 19h Bryson Tiller e Ayra Starr ao vivo Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?

Para garantir seus ingressos para um evento tão procurado como este, é necessário usar plataformas confiáveis para garantir sua entrada.

Para quem está procurando ingressos de última hora e não conseguiu na venda geral, pode procurar em plataformas de revenda, como o StubHub.

Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você está comprando.

Quanto custam os ingressos para Bryson Tiller e Ayra Starr?

O preço inicial dos ingressos é atualmente de 399 AED.

Os ingressos de faixa intermediária, que oferecem melhor proximidade e acústica aprimorada, geralmente custam entre 600 e 900 AED. Para quem quer estar no centro da ação, os ingressos para o Golden Circle ou para a área em pé são a melhor opção. Esses ingressos costumam ultrapassar 1.200 AED, dependendo da demanda.

Os pacotes Premium podem incluir acesso a lounges exclusivos, comida e bebidas gratuitas e até estacionamento privado. Os preços geralmente começam a partir de 2.500 AED.

Independentemente do seu orçamento, o segredo é acompanhar as ofertas no StubHub, pois os preços podem variar de acordo com a demanda do mercado.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é uma maravilha da arquitetura moderna e o maior espaço de entretenimento coberto da região.

Projetado para proporcionar uma atmosfera intimista mesmo com lotação esgotada, o espaço conta com um sistema acústico de última geração, perfeito para o R&B com graves potentes de Tiller e a afro-fusão melódica de Ayra Starr.

Se você estiver vindo de Dubai, a viagem de carro leva aproximadamente uma hora a 90 minutos.

Para quem está hospedado em Abu Dhabi, táxis e aplicativos de transporte compartilhado, como Careem e Uber, estão amplamente disponíveis e são muito confiáveis.

Se o evento for na Ilha Yas, você pode aproveitar os ônibus de traslado Yas Express que circulam entre os diversos hotéis e o distrito de entretenimento.