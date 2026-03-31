Como comprar ingressos para o BRED Abu Dhabi 2026: datas, preços, local do evento e muito mais

O BRED Abu Dhabi, o festival de neocultura de referência no Oriente Médio, está de volta à icônica Ilha de Yas para sua quarta e mais ambiciosa edição até o momento.

Reunindo o que há de melhor no hip-hop, R&B e Afrobeats com o ritmo da cultura de rua, da moda e da arte, o festival rapidamente se estabeleceu como um marco cultural global.

Este ano, o tema do festival, “The People of Neo-Culture, Today & Tomorrow”, promete uma exploração voltada para o futuro sobre como a tradição e a tecnologia do futuro se encontram no espaço criativo.

Os fãs podem esperar apresentações de peso de ícones globais como Gunna, Mustard, Clipse e Bryson Tiller, ao lado da energia imparável de Ayra Starr e Nemzzz.

Quando acontece o BRED Abu Dhabi?

A edição de 2026 do BRED Abu Dhabi está programada para acontecer ao longo de cinco dias intensos, de quarta-feira, 22 de abril, a domingo, 26 de abril de 2026.

O recinto do festival no Circuito Yas Marina abre diariamente a partir das 16h, com os shows principais na Arena começando à noite.

Abaixo está a programação atual das atrações principais:

Data e hora Evento / Artista Local Ingressos 22 de abril de 2026 (16h) Dia de abertura: Mostra de Arte e Moda Circuito Yas Marina, Abu Dhabi Ingressos 23 de abril de 2026 (20h) Clipse & Mustard ao vivo BRED Arena Ingressos 24 de abril de 2026 (20h) Gunna & Nemzzz ao vivo BRED Arena Ingressos 25 de abril de 2026 (20h) Bryson Tiller & Ayra Starr ao vivo BRED Arena Ingressos 26 de abril de 2026 (16h) Dia de encerramento: Finais de esportes de rua e jogos Circuito Yas Marina, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para o BRED Abu Dhabi?

Os ingressos oficiais são lançados em etapas, sendo que a Etapa 1 oferece os melhores preços possíveis para quem se antecipa.

Para quem procura ingressos de última hora, pode recorrer a mercados secundários como o StubHub, especialmente se datas específicas ou passes Golden Circle estiverem esgotados no mercado primário.

Certifique-se sempre de comprar através de parceiros oficiais ou mercados secundários verificados para garantir que seus ingressos sejam autênticos e válidos para entrada no Circuito Yas Marina.

Quanto custam os ingressos para o BRED Abu Dhabi?

Se você quer economizar, o Passe Diurno para Dias de Semana é a forma mais barata de curtir a arte, a gastronomia e a cultura do festival.

No entanto, para uma experiência completa do concerto, os Passe de 5 Dias oferecem a melhor relação custo-benefício.

Passe diário para dias de semana (apenas acesso ao festival): a partir de 85 AED .

a partir de . Passe diário para shows (entrada geral): a partir de 245 AED .

a partir de . Passe diário Golden Circle (à frente do palco): a partir de 545 AED .

a partir de . Passe de 5 dias para o festival (entrada geral): a partir de 695 AED (preço da primeira fase limitada).

a partir de (preço da primeira fase limitada). Passe diário infantil (7 a 12 anos): Disponível na bilheteria por 50 AED.

Observação: os preços estão sujeitos a alterações à medida que as etapas de venda se esgotam. Reservar com antecedência é a única maneira de garantir essas tarifas mais baixas antes que aumentem à medida que a data do evento se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuito Yas Marina

O Circuito Yas Marina não é apenas uma pista de F1. Para o BRED Abu Dhabi, o circuito se transforma em um enorme playground urbano.

A BRED Arena é um espaço de alta tecnologia construído especificamente dentro do circuito, que oferece acústica e iluminação incríveis, projetado especialmente para apresentações de hip-hop e música eletrônica.

Chegar à Ilha de Yas é fácil, mas planejar sua chegada é fundamental para uma noite tranquila: