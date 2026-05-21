Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Curaçao 2026: datas, jogos, preços e muito mais

Curaçao estreia-se no dia 14 de junho contra a Alemanha no NRG Stadium, em Houston.

No total, 84 países se classificaram para disputar a Copa do Mundo da FIFA desde 1930. De todas essas seleções, Curaçao, que faz sua estreia na Copa do Mundo este ano, é a menor (em população e área territorial) a chegar à festa mundial do futebol.

O que falta em estatura às estrelas do futebol da ilha caribenha, carinhosamente conhecidas como a “Onda Azul”, elas compensam com espírito, e com certeza receberão uma recepção calorosa sempre que entrarem em campo.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos de Curaçao e quanto custam.

Jogos de Curaçao na Copa do Mundo de 2026

A brigada da Onda Azul registrou algumas vitórias com muitos gols durante sua campanha invicta nas eliminatórias da Copa do Mundo. Será que eles participarão de alguns confrontos emocionantes do Grupo E na América do Norte?

Data Calendário Local Ingressos Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao Estádio NRG, Houston Ingressos Sábado, 20 de junho Equador x Curaçao Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos Qui, 25 de junho Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Curaçao?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo em Curaçao?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Curaçao na Copa do Mundo de 2026

Foi uma ascensão notável ao estrelato do futebol para Curaçao. Os habitantes da ilha caribenha, que têm uma população de cerca de 150.000 habitantes, haviam vencido apenas seis partidas em suas três tentativas anteriores de classificação para a Copa do Mundo.

Desta vez, registraram sete vitórias, durante uma campanha de qualificação de 10 partidas invicta e de grande sucesso, garantindo uma vaga surpreendente na Copa do Mundo de 2026.

Curaçao começou com tudo, derrotando Barbados por 4 a 1, e nunca mais olhou para trás. Outros resultados de destaque incluíram uma vitória enfática por 5 a 1 contra outra seleção classificada para a Copa do Mundo, o Haiti, e uma goleada por 7 a 0 contra as Bermudas.

Gervane Kastaneer pode ter sido o artilheiro da “Onda Azul” com cinco gols nas eliminatórias, mas ele contou com a ajuda de Juninho Bacuna, Kenji Gorre e Rangelo Janga, todos com três gols cada.

Apesar de alguns resultados ruins em amistosos no início deste ano, Curaçao recebeu um grande impulso com a notícia de que Dick Advocaat está de volta para assumir o comando. O renomado técnico conquistou a Eredivisie com o PSV Eindhoven (1997), a Premier League escocesa com o Rangers (1999 e 2000) e a Copa da UEFA com o Zenit São Petersburgo (2008).

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



