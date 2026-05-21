Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Cabo Verde 2026: datas, jogos, preços e muito mais

Cabo Verde já fez história ao se classificar para sua primeira Copa do Mundo, que será disputada neste verão. Cabo Verde estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 15 de junho contra a Espanha, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A pequena nação africana no Oceano Atlântico pode ter apenas meio milhão de habitantes, mas seus torcedores certamente trarão cor e barulho durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo em Atlanta, Miami e Houston.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos de Cabo Verde e quanto custam.

Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Cabo Verde é uma das quatro seleções que farão sua estreia na Copa do Mundo na América do Norte neste verão. Esta é a programação do Grupo H que os aguarda:

Data Calendário Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Espanha x Cabo Verde Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos Domingo, 21 de junho Uruguai x Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Cabo Verde x Arábia Saudita NRG Stadium, Houston Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Cabo Verde?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo em Cabo Verde?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Apesar de um início lento na campanha de qualificação para a Copa do Mundo, que incluiu uma derrota por 4 a 1 para Camarões em Yaoundé, Cabo Verde se recuperou de forma enfática, acumulando uma sequência de sete jogos sem derrota que culminou na conquista de uma vaga no torneio pela primeira vez na história.

O sucesso de Cabo Verde foi construído com base em um sólido desempenho em casa. A equipe não sofreu gols em todas as cinco partidas das eliminatórias disputadas no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia, e sua famosa vitória por 1 a 0 sobre a seleção de Camarões, gigante africana, provou ser um momento decisivo no caminho para a Copa do Mundo de 2026.

Dailon Livramento marcou o gol decisivo na vitória sobre Camarões, e o jogador de 25 anos, que atuou em várias ligas europeias (Eerste Divisie holandesa, Série A italiana e Primeira Liga portuguesa), foi o artilheiro de Cabo Verde durante a campanha de qualificação.

Outras estrelas de Cabo Verde a serem observadas na América do Norte incluem Ryan Mendes, que é o capitão da equipe, além de ser o jogador com mais partidas disputadas e o maior artilheiro da história do país. A equipe também contará com a experiência de Garry Rodrigues para dar mais força ao ataque. Na defesa, Logan Costa, do Villarreal, é o pilar da retaguarda.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes: