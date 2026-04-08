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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão: datas, jogos, preços e muito mais

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Os Lobos Brancos estão indo para a América do Norte para sua histórica estreia na Copa do Mundo, e você pode se juntar a eles

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, que lhes permitiu finalmente quebrar a maldição do torneio, o Uzbequistão está pronto para participar da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história. 

A expansão para 48 seleções proporcionou a plataforma perfeita para a potência em ascensão da Ásia Central, que se prepara para invadir os estádios do México e dos Estados Unidos em junho deste ano.

Será que o Uzbequistão vai estar à altura do desafio e surpreender o mundo em sua primeira participação? Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

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Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Quarta-feira, 17 de junhoUzbequistão x Colômbia (21h)Estádio Azteca (Cidade do México)Ingressos
Terça-feira, 23 de junhoPortugal x Uzbequistão (17h)NRG Stadium (Houston)Ingressos
Sábado, 27 de junhoRepública Democrática do Congo/Repescagem x Uzbequistão (23h30)Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)Ingressos

A jornada do Uzbequistão começa de forma lendária no Estádio Azteca, na Cidade do México. Enfrentando a Colômbia em 17 de junho, os Lobos Brancos pisarão em um dos campos mais sagrados do futebol para sua partida de estreia. 

O grande confronto do Grupo K acontece em 23 de junho, em Houston, quando o Uzbequistão enfrenta Portugal. Espera-se que este jogo tenha lotação esgotada, com a presença de ícones globais e um teste à capacidade técnica da seleção uzbeque. 

A última partida da fase de grupos será disputada no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, contra a República Democrática do Congo ou o vencedor da repescagem, jogo que pode garantir uma passagem histórica para as oitavas de final.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão

Fase de vendas de última hora

A partir de 1º de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada. 

A FIFA não especificou o volume exato de ingressos restantes, mas a demanda para o jogo entre Uzbequistão e Portugal já está atingindo níveis altíssimos. 

Os torcedores devem se cadastrar com uma conta da FIFA para acessar esses ingressos restantes pelo portal oficial.

Mercados secundários

Após a fase de vendas de última hora, os mercados secundários e o Mercado Oficial de Revenda da FIFA (que reabriu em 2 de abril de 2026) serão os únicos locais onde você poderá comprar um ingresso para a Copa do Mundo.

Com mais de três milhões de ingressos restantes para esta fase, do total de sete milhões disponíveis, os torcedores estarão desesperados para conseguir um ingresso para a Copa do Mundo.

Se você não conseguiu um ingresso na fase de vendas de última hora ou está procurando ingressos de última hora, também pode procurar em mercados secundários como o StubHub.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos do Uzbequistão estão divididos em quatro categorias principais, com preços a partir de US$ 60 para determinadas categorias no portal oficial, embora a demanda do mercado faça com que os preços subam para os confrontos de maior destaque.

  • Categoria 1: A mais cara, localizada nas arquibancadas centrais inferiores privilegiadas.
  • Categoria 2: Assentos na parte intermediária, com excelente visão lateral.
  • Categoria 3: Assentos principalmente nas arquibancadas superiores.
  • Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, normalmente localizados atrás dos gols.
FaseFaixa de preço dos ingressos (USD)
Fase de grupos (vs. Colômbia/RD do Congo)$297 - $950
Fase de grupos (vs. Portugal)$643 - $3.200
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980
Final$2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão

Os torcedores que buscam uma experiência diferenciada podem optar por pacotes de hospitalidade. Eles oferecem assentos premium e comodidades de luxo.

  • Partida única: a partir de US$ 1.400 por pessoa. Inclui acesso a lounges exclusivos.
  • Acompanhe minha seleção: Cobre todas as 3 partidas da fase de grupos do Uzbequistão, além de uma possível partida das oitavas de final. A partir de US$ 6.750 por pessoa.
  • Série de Estádios: Assista a todas as partidas em um estádio específico, como o Estádio Azteca. A partir de US$ 8.275 por pessoa.

O que esperar do Uzbequistão na Copa do Mundo?

O Uzbequistão entra no torneio de 2026 como o grande azarão. Tendo dominado seu grupo na terceira fase das eliminatórias com eficiência cirúrgica, o país deixou para trás o rótulo de time que quase conseguiu. 

Com estrelas como Abbosbek Fayzullaev, que traz criatividade, e Eldor Shomurodov liderando o ataque, os Lobos Brancos possuem a habilidade técnica necessária para competir com qualquer adversário.

Espere uma equipe disciplinada na defesa, mas extremamente rápida no contra-ataque. 

Com uma enorme diáspora da Ásia Central na América do Norte pronta para torcer por eles, o Uzbequistão provavelmente desfrutará de uma atmosfera de “casa longe de casa” em cidades como Houston e Atlanta.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México)87.523
MéxicoEstádio Akron (Guadalajara)48.071
MéxicoEstádio BBVA (Monterrey)53.500
Estados UnidosMetLife Stadium (Nova Jersey)82.500
Estados UnidosEstádio AT&T (Dallas)94.000
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta)75.000
Estados UnidosEstádio NRG (Houston)72.220
Estados UnidosEstádio SoFi (Los Angeles)70.240
CanadáBC Place (Vancouver)54.500
CanadáBMO Field (Toronto)45.000