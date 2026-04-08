Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, que lhes permitiu finalmente quebrar a maldição do torneio, o Uzbequistão está pronto para participar da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história.

A expansão para 48 seleções proporcionou a plataforma perfeita para a potência em ascensão da Ásia Central, que se prepara para invadir os estádios do México e dos Estados Unidos em junho deste ano.

Será que o Uzbequistão vai estar à altura do desafio e surpreender o mundo em sua primeira participação? Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Uzbequistão x Colômbia (21h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (17h) NRG Stadium (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho República Democrática do Congo/Repescagem x Uzbequistão (23h30) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos

A jornada do Uzbequistão começa de forma lendária no Estádio Azteca, na Cidade do México. Enfrentando a Colômbia em 17 de junho, os Lobos Brancos pisarão em um dos campos mais sagrados do futebol para sua partida de estreia.

O grande confronto do Grupo K acontece em 23 de junho, em Houston, quando o Uzbequistão enfrenta Portugal. Espera-se que este jogo tenha lotação esgotada, com a presença de ícones globais e um teste à capacidade técnica da seleção uzbeque.

A última partida da fase de grupos será disputada no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, contra a República Democrática do Congo ou o vencedor da repescagem, jogo que pode garantir uma passagem histórica para as oitavas de final.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão

Fase de vendas de última hora

A partir de 1º de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada.

A FIFA não especificou o volume exato de ingressos restantes, mas a demanda para o jogo entre Uzbequistão e Portugal já está atingindo níveis altíssimos.

Os torcedores devem se cadastrar com uma conta da FIFA para acessar esses ingressos restantes pelo portal oficial.

Mercados secundários

Após a fase de vendas de última hora, os mercados secundários e o Mercado Oficial de Revenda da FIFA (que reabriu em 2 de abril de 2026) serão os únicos locais onde você poderá comprar um ingresso para a Copa do Mundo.

Com mais de três milhões de ingressos restantes para esta fase, do total de sete milhões disponíveis, os torcedores estarão desesperados para conseguir um ingresso para a Copa do Mundo.

Se você não conseguiu um ingresso na fase de vendas de última hora ou está procurando ingressos de última hora, também pode procurar em mercados secundários como o StubHub.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos do Uzbequistão estão divididos em quatro categorias principais, com preços a partir de US$ 60 para determinadas categorias no portal oficial, embora a demanda do mercado faça com que os preços subam para os confrontos de maior destaque.

Categoria 1: A mais cara, localizada nas arquibancadas centrais inferiores privilegiadas.

A mais cara, localizada nas arquibancadas centrais inferiores privilegiadas. Categoria 2: Assentos na parte intermediária, com excelente visão lateral.

Assentos na parte intermediária, com excelente visão lateral. Categoria 3: Assentos principalmente nas arquibancadas superiores.

Assentos principalmente nas arquibancadas superiores. Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, normalmente localizados atrás dos gols.

Fase Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de grupos (vs. Colômbia/RD do Congo) $297 - $950 Fase de grupos (vs. Portugal) $643 - $3.200 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Uzbequistão

Os torcedores que buscam uma experiência diferenciada podem optar por pacotes de hospitalidade. Eles oferecem assentos premium e comodidades de luxo.

Partida única: a partir de US$ 1.400 por pessoa. Inclui acesso a lounges exclusivos.

a partir de US$ 1.400 por pessoa. Inclui acesso a lounges exclusivos. Acompanhe minha seleção: Cobre todas as 3 partidas da fase de grupos do Uzbequistão, além de uma possível partida das oitavas de final. A partir de US$ 6.750 por pessoa.

Cobre todas as 3 partidas da fase de grupos do Uzbequistão, além de uma possível partida das oitavas de final. A partir de US$ 6.750 por pessoa. Série de Estádios: Assista a todas as partidas em um estádio específico, como o Estádio Azteca. A partir de US$ 8.275 por pessoa.

O que esperar do Uzbequistão na Copa do Mundo?

O Uzbequistão entra no torneio de 2026 como o grande azarão. Tendo dominado seu grupo na terceira fase das eliminatórias com eficiência cirúrgica, o país deixou para trás o rótulo de time que quase conseguiu.

Com estrelas como Abbosbek Fayzullaev, que traz criatividade, e Eldor Shomurodov liderando o ataque, os Lobos Brancos possuem a habilidade técnica necessária para competir com qualquer adversário.

Espere uma equipe disciplinada na defesa, mas extremamente rápida no contra-ataque.

Com uma enorme diáspora da Ásia Central na América do Norte pronta para torcer por eles, o Uzbequistão provavelmente desfrutará de uma atmosfera de “casa longe de casa” em cidades como Houston e Atlanta.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?