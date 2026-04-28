Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Senegal: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores do Senegal sonham em ver sua seleção erguer a Copa do Mundo em julho deste ano.

Seja o que for que aguarde os Leões da Teranga na América do Norte neste verão, eles têm a garantia de jogar pelo menos no estádio da final da Copa do Mundo, já que os dois jogos de estreia da fase de grupos estão programados para acontecer no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos do Senegal na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Senegal x França (15h) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal (20h) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque (15h) Estádio BMO (Toronto) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 do Senegal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Senegal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 do Senegal estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar do Senegal na Copa do Mundo de 2026?

A nação costeira da África Oriental pode ter participado de apenas três edições anteriores da Copa do Mundo, mas conseguiu avançar da fase de grupos em duas dessas ocasiões. O Senegal chegou de forma impressionante às quartas de final em sua estreia na Copa do Mundo, em 2002. Naquele ano, surpreendeu o mundo do futebol ao derrotar a França, então atual campeã mundial e europeia, por 1 a 0 em Seul, em sua partida de estreia na fase de grupos. Na última participação, no Catar (2022), também venceu duas partidas da fase de grupos e avançou para as oitavas de final.

O Senegal de Pape Thiaw chegará à América do Norte em boa forma. A equipe perdeu apenas duas vezes em amistosos (contra a Argélia, em 2023, e contra o Brasil, em 2025) desde que foi eliminada da Copa do Mundo da FIFA de 2022. Os Leões também brilharam nas eliminatórias, ficando invictos e vencendo 7 das 10 partidas disputadas. Além disso, receberam um impulso extra no verão, com uma vitória impressionante por 3 a 1 contra a Inglaterra em Nottingham, que é atualmente a única derrota sofrida pelos Três Leões sob o comando de Thomas Tuchel.

O Senegal conta com um núcleo de jogadores muito experientes e consolidados, o que será inestimável para suas ambições na Copa do Mundo. Kalidou Koulibaly na defesa, Idrissa Gueye no meio-campo e Sadio Mané no ataque têm todos mais de 100 partidas pela seleção em seu currículo. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, já que jogadores como Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr e Nicolas Jackson atuam regularmente em clubes europeus de renome.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 do Senegal

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Senegal, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais estão incluídos

O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: