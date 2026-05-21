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Panama World Cup 2026 tickets

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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Panamá: datas, jogos, preços e muito mais

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A. Murillo
A. Godoy

O Panamá está de volta à Copa do Mundo e você pode garantir seus ingressos para assistir aos jogos da seleção

O Panamá estreia na campanha para a Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Gana, no BMO Field, em Toronto.

Uma maré vermelha (Marea Roja) vai invadir o norte neste verão. O Panamá (e seus torcedores) rumam para a Copa do Mundo de 2026 com confiança, após uma impressionante campanha nas eliminatórias.

Depois de ter perdido todas as partidas na última vez em que esteve no cenário mundial, em 2018, o Panamá está ansioso para conquistar alguns pontos durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo em Toronto e East Rutherford.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos do Panamá e quanto custam.

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Depois de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2022, o Panamá vai querer provar seu valor desta vez.

Estes são os jogos do Grupo L que o aguardam:

Data

Calendário

Local

Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho    

Gana x Panamá       

BMO Field, Toronto

Ingressos

Terça-feira, 23 de junho    

Panamá x Croácia     

BMO Field, Toronto

Ingressos

Sábado, 27 de junho    

Panamá x Inglaterra    

MetLife Stadium, East Rutherford

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

O que esperar do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Tem sido um período positivo para o Panamá. Após uma derrota por 2 a 1 para o México na final da Liga das Nações da CONCACAF de 2025, os Canaleros entraram em uma sequência de 13 jogos sem derrota, até sofrerem uma derrota novamente para o México em janeiro.

O Panamá está se acostumando a sequências invictas, já que, pela primeira vez na história, conseguiu passar por toda a campanha de qualificação para a Copa do Mundo sem conhecer a derrota, vencendo sete e empatando três de suas 10 partidas.

José Fajardo e José Luis Rodríguez foram os artilheiros do Panamá na campanha para a Copa do Mundo de 2026 e serão peças-chave no torneio deste verão. O experiente trio formado por Eric Davis e Amir Murillo (zagueiros), juntamente com o capitão Aníbal Godoy no meio-campo, que somam 354 partidas pela seleção, também terá papéis cruciais.

Thomas Christiansen, que está no comando da seleção do Panamá desde 2020, sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de sofrer gols como aconteceu em sua estreia na Copa do Mundo de 2018. Naquela ocasião, a equipe sofreu 11 gols nos três jogos da fase de grupos. A derrota mais goleada foi por 6 a 1 para a Inglaterra.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País

Estádio (Cidade)

Capacidade

Canadá

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

México

Estádio Banorte (Cidade do México)

83.000


Estádio Akron (Guadalajara)

48.000


Estádio BBVA (Monterrey)

53.500

Estados Unidos

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

75.000


Estádio Gillette (Foxborough)

65.000


Estádio AT&T (Dallas)

94.000


Estádio NRG (Houston)

72.000


Estádio Arrowhead (Kansas City)

73.000


Estádio SoFi (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Filadélfia)

69.000


Levi's Stadium (São Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000