Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Panamá: datas, jogos, preços e muito mais

O Panamá estreia na campanha para a Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Gana, no BMO Field, em Toronto.

Uma maré vermelha (Marea Roja) vai invadir o norte neste verão. O Panamá (e seus torcedores) rumam para a Copa do Mundo de 2026 com confiança, após uma impressionante campanha nas eliminatórias.

Depois de ter perdido todas as partidas na última vez em que esteve no cenário mundial, em 2018, o Panamá está ansioso para conquistar alguns pontos durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo em Toronto e East Rutherford.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos do Panamá e quanto custam.

Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Depois de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2022, o Panamá vai querer provar seu valor desta vez.

Estes são os jogos do Grupo L que o aguardam:

Data Calendário Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos Terça-feira, 23 de junho Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar do Panamá na Copa do Mundo de 2026

Tem sido um período positivo para o Panamá. Após uma derrota por 2 a 1 para o México na final da Liga das Nações da CONCACAF de 2025, os Canaleros entraram em uma sequência de 13 jogos sem derrota, até sofrerem uma derrota novamente para o México em janeiro.

O Panamá está se acostumando a sequências invictas, já que, pela primeira vez na história, conseguiu passar por toda a campanha de qualificação para a Copa do Mundo sem conhecer a derrota, vencendo sete e empatando três de suas 10 partidas.

José Fajardo e José Luis Rodríguez foram os artilheiros do Panamá na campanha para a Copa do Mundo de 2026 e serão peças-chave no torneio deste verão. O experiente trio formado por Eric Davis e Amir Murillo (zagueiros), juntamente com o capitão Aníbal Godoy no meio-campo, que somam 354 partidas pela seleção, também terá papéis cruciais.

Thomas Christiansen, que está no comando da seleção do Panamá desde 2020, sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de sofrer gols como aconteceu em sua estreia na Copa do Mundo de 2018. Naquela ocasião, a equipe sofreu 11 gols nos três jogos da fase de grupos. A derrota mais goleada foi por 6 a 1 para a Inglaterra.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



