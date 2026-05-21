Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Panamá: datas, jogos, preços e muito mais

O Panamá estreia na campanha para a Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Gana, no BMO Field, em Toronto.
Uma maré vermelha (Marea Roja) vai invadir o norte neste verão. O Panamá (e seus torcedores) rumam para a Copa do Mundo de 2026 com confiança, após uma impressionante campanha nas eliminatórias.
Depois de ter perdido todas as partidas na última vez em que esteve no cenário mundial, em 2018, o Panamá está ansioso para conquistar alguns pontos durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo em Toronto e East Rutherford.
O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos do Panamá e quanto custam.
Jogos do Panamá na Copa do Mundo de 2026
Depois de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2022, o Panamá vai querer provar seu valor desta vez.
Estes são os jogos do Grupo L que o aguardam:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Gana x Panamá
BMO Field, Toronto
Terça-feira, 23 de junho
Panamá x Croácia
BMO Field, Toronto
Sábado, 27 de junho
Panamá x Inglaterra
MetLife Stadium, East Rutherford
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Panamá?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
O que esperar do Panamá na Copa do Mundo de 2026
Tem sido um período positivo para o Panamá. Após uma derrota por 2 a 1 para o México na final da Liga das Nações da CONCACAF de 2025, os Canaleros entraram em uma sequência de 13 jogos sem derrota, até sofrerem uma derrota novamente para o México em janeiro.
O Panamá está se acostumando a sequências invictas, já que, pela primeira vez na história, conseguiu passar por toda a campanha de qualificação para a Copa do Mundo sem conhecer a derrota, vencendo sete e empatando três de suas 10 partidas.
José Fajardo e José Luis Rodríguez foram os artilheiros do Panamá na campanha para a Copa do Mundo de 2026 e serão peças-chave no torneio deste verão. O experiente trio formado por Eric Davis e Amir Murillo (zagueiros), juntamente com o capitão Aníbal Godoy no meio-campo, que somam 354 partidas pela seleção, também terá papéis cruciais.
Thomas Christiansen, que está no comando da seleção do Panamá desde 2020, sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de sofrer gols como aconteceu em sua estreia na Copa do Mundo de 2018. Naquela ocasião, a equipe sofreu 11 gols nos três jogos da fase de grupos. A derrota mais goleada foi por 6 a 1 para a Inglaterra.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
País
Estádio (Cidade)
Capacidade
Canadá
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
México
Estádio Banorte (Cidade do México)
83.000
Estádio Akron (Guadalajara)
48.000
Estádio BBVA (Monterrey)
53.500
Estados Unidos
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
75.000
Estádio Gillette (Foxborough)
65.000
Estádio AT&T (Dallas)
94.000
Estádio NRG (Houston)
72.000
Estádio Arrowhead (Kansas City)
73.000
Estádio SoFi (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
69.000
Levi's Stadium (São Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000