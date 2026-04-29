Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Gana: datas, jogos, preços e muito mais

A espera por um campeão africano da Copa do Mundo continua. No entanto, a trajetória histórica de Marrocos até as semifinais de 2022 no Catar deve ter dado um novo ânimo a todos os membros da CAF (Confederação Africana de Futebol).

Gana é uma das nove seleções africanas (a República Democrática do Congo pode ser a décima) que partirão em busca da glória na América do Norte neste verão e, com a experiência anterior das Estrelas Negras no maior evento esportivo do planeta, elas esperam ter um bom desempenho.

Será que as Estrelas Negras vão brilhar novamente no palco da Copa do Mundo? Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Gana na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Gana x Panamá (19h) BMO Field (Toronto) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Sábado, 27 de junho Croácia x Gana (17h) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Gana?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de Gana 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 de Gana são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar de Gana na Copa do Mundo de 2026?

Gana se destacou pela primeira vez no cenário mundial em 2006, quando estreou na Copa do Mundo na Alemanha. A ocasião não os intimidou: conquistaram vitórias na fase de grupos contra a República Tcheca e os Estados Unidos, tornando-se a única seleção africana a avançar para as oitavas de final. Eles acabariam sendo derrotados pelo Brasil nas oitavas de final, mas deixaram uma impressão duradoura.

A Copa do Mundo chegou ao continente africano pela primeira vez em 2010, com a África do Sul como anfitriã. Gana repetiu o desempenho de sua estreia quatro anos antes e brilhou sob os holofotes.

Apesar de terem vencido apenas uma vez na fase de grupos, eles avançaram para as oitavas de final, sendo a única seleção africana a conseguir isso mais uma vez. Com um gol decisivo na prorrogação contra os Estados Unidos, as Estrelas Negras avançaram para as quartas de final, onde enfrentariam o Uruguai. Embora Gana tenha levado os sul-americanos ao limite, a seleção foi eliminada com bravura, mas de forma dolorosa, nos pênaltis.

Sob a orientação de Otto Addo, Gana espera redescobrir um pouco daquela magia da Copa do Mundo desta vez. Apesar de se classificar para os torneios de 2014 e 2022, a seleção não conseguiu repetir os feitos de 2006 e 2010 e foi eliminada na fase de grupos em ambas as edições.

Addo retornou para sua segunda passagem no comando das Estrelas Negras em março de 2024 e, desde que assumiu o comando novamente, a equipe venceu 25 das 31 partidas disputadas, um impressionante índice de 80% de vitórias.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 em Gana

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos de Gana, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção de país não anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais estão incluídos

O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: