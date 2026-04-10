Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Egito: datas, jogos, preços e muito mais

Sempre se pode esperar grandes emoções de uma seleção que conta com nomes como Mo Salah, Trezeguet e Omar Marmoush, e os torcedores egípcios esperam que outros jogadores brilhem no cenário mundial na América do Norte neste verão.

Os ingressos para assistir aos Faraós em ação na Copa do Mundo serão difíceis de conseguir, mas não perca as esperanças ainda. Confira como você pode garantir lugares para os jogos da fase de grupos em Seattle e Vancouver.

Será que o Egito conseguirá sua primeira vitória em uma Copa do Mundo neste verão? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Egito x Bélgica (12h) Lumen Field (Seattle) Ingressos Domingo, 21 de junho Egito x Nova Zelândia (18h) BC Place (Vancouver) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Egito x Irã (20h) Lumen Field (Seattle) Ingressos

O Egito ficou se lamentando após sua estreia na Copa do Mundo de 2018 (a última vez que se classificou para a festa mundial do futebol). Apesar de ter se mantido firme contra o Uruguai em Yekaterinburg, um cabeceio no final da partida de José María Giménez garantiu a vitória para os sul-americanos. Os Faraós sofreram então uma derrota por 3 a 1 para a anfitriã Rússia e foram eliminados do torneio sem brilho, perdendo por 2 a 1 para a Arábia Saudita.

A seleção de Hossam Hassan segue para a América do Norte com o objetivo de evitar a quinta derrota consecutiva em uma Copa do Mundo. Eles iniciam sua campanha de verão contra a Bélgica em Seattle. Os Diabos Vermelhos têm decepcionado em vários torneios continentais e mundiais recentes, mas em um dia bom, com seu elenco repleto de talentos, eles podem vencer qualquer time, em qualquer lugar.

Os Faraós seguem então para o norte da fronteira, rumo ao Canadá, para o segundo confronto do Grupo G contra a Nova Zelândia. Assim como o Egito, a seleção neozelandesa chega à América do Norte com o objetivo de pôr fim à sua sequência sem vitórias em Copas do Mundo. Na última vez em que os All Whites se classificaram para a Copa do Mundo, em 2010, empataram todos os jogos da fase de grupos antes de serem eliminados.

O Egito retorna a Seattle, onde encerra sua participação na fase de grupos contra o Irã. A Seleção Iraniana foi eliminada na fase de grupos em cada uma de suas seis participações anteriores na Copa do Mundo. Eles também sofreram seis gols em uma de suas partidas da fase de grupos no Catar 2022, o que dará esperança aos Faraós.

O que esperar do Egito na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de ter feito sua estreia na Copa do Mundo já em 1934, surpreendentemente, esta será apenas a quarta participação do Egito no torneio mundial, e o que é ainda mais surpreendente é que a seleção ainda não registrou nenhuma vitória.

Será um momento histórico poder dizer que você estava lá para ver o Egito quebrar seu azar na Copa do Mundo, e isso pode acontecer neste verão. Mais um motivo para reservar seus ingressos para os jogos o mais rápido possível.

A seleção egípcia comandada por Hossam Hassan passou pela fase de qualificação para a Copa do Mundo invicta, com oito vitórias, dois empates e apenas dois gols sofridos. Mo Salah e Trezeguet provaram ser os principais artilheiros, com a lenda do Liverpool marcando 9 gols (quase metade do total de 20 gols do Egito) e o jogador do Al Ahly marcando 5. Os torcedores egípcios estarão torcendo para que seus dois pioneiros na casa dos trinta tenham suas chuteiras afiadas e prontas para o verão.

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 do Egito

Os torcedores terão várias oportunidades de comprar ingressos para os jogos do Egito, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de venda já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro) e o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro), ainda há mais algumas por vir, conforme mostrado abaixo:

Sorteio por Seleção Aleatória

Com o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026 concluído e os jogos da fase de grupos já definidos, a próxima fase de venda de ingressos está prevista para começar em 11 de dezembro e se estender até 13 de janeiro.

Durante essa fase, os torcedores poderão se inscrever para jogos específicos. Os ingressos serão vendidos a um preço fixo e os inscritos selecionados serão notificados em fevereiro caso tenham ganhado ingressos.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (primavera de 2026), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que os ingressos se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Mais perto da data do evento, e caso os ingressos se esgotem (o que é provável), os torcedores também poderão recorrer ao mercado secundário em sites como o StubHub, onde será possível a revenda entre torcedores, com preços variáveis.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Egito

O principal e mais confiável local para garantir lugares para os jogos do Egito é o portal oficial de ingressos da FIFA, onde todos os ingressos da Copa do Mundo são disponibilizados inicialmente.

Os torcedores devem se cadastrar para obter um FIFA ID para participar das diversas fases de venda, que incluem pré-vendas antecipadas, sorteios por seleção aleatória e, posteriormente, lançamentos por ordem de chegada.

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases principais de venda. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas garantias oficiais.

Para quem perder as janelas oficiais da FIFA ou precisar de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como o StubHub ou o Ticombo também disponibilizam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Os torcedores que estiverem considerando mercados de terceiros devem agir com cautela, pois revendedores não oficiais apresentam riscos relacionados à autenticidade, validade da transferência e preços inflacionados. É importante confiar apenas em plataformas confiáveis, com garantias sólidas para o comprador e políticas de reembolso claras.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Egito: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Egito são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Egito

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Egito, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: