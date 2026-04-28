Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: datas, preços dos ingressos e muito mais

O rugido da torcida, o ritmo do samba e a busca pela sexta estrela, um recorde – a Copa do Mundo da FIFA 2026 promete acender as paixões por toda a América do Norte, e o Brasil estará no centro da ação.

Como pentacampeã e eterna favorita, a trajetória da Seleção no Canadá, no México e nos Estados Unidos promete ser uma das histórias mais cativantes do torneio.

O GOAL tem todas as informações essenciais sobre como garantir seus ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil, incluindo as principais fases de venda, faixas de preço e onde comprá-los agora mesmo.

Qual é a tabela de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 no Brasil?

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA Ingressos 19 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA Ingressos 24 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Flórida, EUA Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: quanto custam?

Os ingressos para as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, incluindo aquelas que possam envolver o Brasil, são geralmente divididos em quatro categorias. É importante observar que o modelo de preços da FIFA para o torneio de 2026 é dinâmico, o que significa que os preços podem variar de acordo com a demanda, as seleções envolvidas e a cidade-sede.

As categorias são definidas da seguinte forma:

Categoria 1: Os mais caros, normalmente localizados na arquibancada inferior para oferecer as melhores vistas.

Os mais caros, normalmente localizados na arquibancada inferior para oferecer as melhores vistas. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, geralmente fora das áreas privilegiadas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, geralmente fora das áreas privilegiadas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, geralmente na arquibancada superior e oferecendo a opção mais econômica para os torcedores.

Para a Copa do Mundo de 2026, as categorias de ingressos são baseadas na “altura” dos assentos, e não apenas na localização em relação ao campo. Embora os preços exatos para jogos específicos do Brasil só sejam confirmados mais perto do evento, estimativas de canais oficiais e das fases iniciais de vendas fornecem uma faixa geral. Os ingressos mais baratos da fase de grupos para jogos que não envolvam as nações anfitriãs (categoria na qual o Brasil se enquadra) permaneceram relativamente estáveis.

Com base nos lançamentos iniciais e nas estimativas, segue um guia geral das faixas de preço dos ingressos nas diferentes fases do torneio:

Fase Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de grupos (jogos de seleções que não são anfitriãs) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Essas faixas indicam a variedade de opções, sendo que os ingressos da Categoria 4 geralmente representam o preço mais baixo em cada fase, oferecendo aos torcedores a maneira mais acessível de vivenciar a Copa do Mundo.

Como adquirir ingressos VIP para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Brasil, que incluem ingressos premium, alimentação e bebidas, além de outras vantagens, disponíveis nos três países anfitriões. Esses pacotes exclusivos são oferecidos pela On Location, provedora oficial de hospitalidade da FIFA, e podem ser consultados em FIFA.com/hospitality.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: