Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: datas, jogos, preços e muito mais

A Alemanha possui uma rica história de participação na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014).

Além de erguer o troféu da Copa do Mundo em várias ocasiões, a Die Mannschaft também esteve envolvida em alguns dos confrontos mais memoráveis da Copa do Mundo.

No caminho para conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo em 1954, a seleção chamou a atenção do mundo para o que estava por vir ao registrar goleadas sobre a Turquia (7 a 2) e seus vizinhos, a Áustria (6 a 1).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao Estádio de Houston, Houston Ingressos 20 de junho de 2026 Alemanha x Costa do Marfim Estádio de Toronto, Toronto Ingressos 25 de junho de 2026 Equador x Alemanha Estádio de Nova Iorque-Nova Jersey, Nova Jersey Ingressos

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo da Alemanha 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

A maior vitória da Alemanha em uma Copa do Mundo até hoje aconteceu no Japão em 2002, quando goleou a Arábia Saudita por 8 a 0 durante a fase de grupos. Seis jogadores diferentes marcaram gols na partida, sendo que um deles, Miroslav Klose, fez um impressionante hat-trick.

Mais recentemente, 2014 provou ser um momento de destaque para os alemães. A caminho de conquistar o título pela quarta vez, eles causaram comoção em todo o mundo ao marcar sete gols contra o Brasil na semifinal. Cinco desses sete gols foram marcados nos primeiros 26 minutos da partida. Quem comprar ingressos para ver a Alemanha entrar em campo na América do Norte estará esperando por confrontos ainda mais dramáticos e cheios de ação.

O atual técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, sabe que tem muito trabalho pela frente, e a pressão continuará aumentando à medida que a contagem regressiva para a fase final da Copa do Mundo de 2026 ganha ritmo. A impressionante sequência da Alemanha de chegar às quartas de final da Copa do Mundo, que se mantinha ininterrupta desde 1954, chegou a um fim surpreendente em 2018, quando a seleção foi eliminada ainda na fase de grupos.

O azar se repetiu, porém, já que a seleção também foi eliminada antes das oitavas de final no Catar em 2022. Embora a campanha de qualificação para 2026 não tenha corrido bem, os torcedores alemães esperam que a equipe consiga dar um passo à frente quando entrar no modo de fase final da Copa do Mundo.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo da Alemanha 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Alemanha, incluindo ingressos premium, comida e bebida e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais estão incluídos

O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: