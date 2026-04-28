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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: datas, jogos, preços e muito mais

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Alemanha

Veja como você pode assistir aos quatro vezes campeões da Copa do Mundo ao vivo neste verão

A Alemanha possui uma rica história de participação na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014). 

Além de erguer o troféu da Copa do Mundo em várias ocasiões, a Die Mannschaft também esteve envolvida em alguns dos confrontos mais memoráveis da Copa do Mundo. 

No caminho para conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo em 1954, a seleção chamou a atenção do mundo para o que estava por vir ao registrar goleadas sobre a Turquia (7 a 2) e seus vizinhos, a Áustria (6 a 1).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressos para a Copa do Mundo da AlemanhaReservar ingressos

Qual é a tabela de jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

DataJogoLocalIngressos
14 de junho de 2026Alemanha x CuraçaoEstádio de Houston, HoustonIngressos
20 de junho de 2026Alemanha x Costa do MarfimEstádio de Toronto, TorontoIngressos
25 de junho de 2026Equador x AlemanhaEstádio de Nova Iorque-Nova Jersey, Nova JerseyIngressos

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo da AlemanhaReservar ingressos

Ingressos para a Copa do Mundo da Alemanha 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar da Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

A maior vitória da Alemanha em uma Copa do Mundo até hoje aconteceu no Japão em 2002, quando goleou a Arábia Saudita por 8 a 0 durante a fase de grupos. Seis jogadores diferentes marcaram gols na partida, sendo que um deles, Miroslav Klose, fez um impressionante hat-trick.

Mais recentemente, 2014 provou ser um momento de destaque para os alemães. A caminho de conquistar o título pela quarta vez, eles causaram comoção em todo o mundo ao marcar sete gols contra o Brasil na semifinal. Cinco desses sete gols foram marcados nos primeiros 26 minutos da partida. Quem comprar ingressos para ver a Alemanha entrar em campo na América do Norte estará esperando por confrontos ainda mais dramáticos e cheios de ação.

O atual técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, sabe que tem muito trabalho pela frente, e a pressão continuará aumentando à medida que a contagem regressiva para a fase final da Copa do Mundo de 2026 ganha ritmo. A impressionante sequência da Alemanha de chegar às quartas de final da Copa do Mundo, que se mantinha ininterrupta desde 1954, chegou a um fim surpreendente em 2018, quando a seleção foi eliminada ainda na fase de grupos. 

O azar se repetiu, porém, já que a seleção também foi eliminada antes das oitavas de final no Catar em 2022. Embora a campanha de qualificação para 2026 não tenha corrido bem, os torcedores alemães esperam que a equipe consiga dar um passo à frente quando entrar no modo de fase final da Copa do Mundo.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo da Alemanha 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Alemanha, incluindo ingressos premium, comida e bebida e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe meu time

  • Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais estão incluídos
  • O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123