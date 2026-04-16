Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra: datas, jogos, preços e muito mais

Não há dúvida de que a Inglaterra será uma das seleções com maior torcida na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Embora a espera pelo primeiro título de um grande torneio internacional da Inglaterra desde 1966 continue, seu desempenho consistente nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de elite do futebol europeu (e mundial).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas o que o futuro reserva para ela em 2026? Você pode estar na América do Norte para descobrir pessoalmente.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode comprá-los e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é o calendário dos jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026?

Data (hora do pontapé inicial, horário da costa leste) Jogo Local Ingressos 17 de junho (16h, horário da costa leste dos EUA) Inglaterra x Croácia AT&T Stadium, Arlington Ingressos 23 de junho (16h, horário da costa leste dos EUA) Inglaterra x Gana Estádio Gillette, Foxborough Ingressos 27 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA) Panamá x Inglaterra Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Inglaterra: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado nas primeiras etapas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra continuou a ganhar confiança sob a orientação de Thomas Tuchel.

A equipe terminou em primeiro lugar no grupo com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, tornando-se a primeira seleção europeia a garantir vaga na fase final da Copa do Mundo. Os torcedores da Inglaterra agora estão ansiosos para ver o que os espera quando a equipe entrar em campo.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Inglaterra

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Inglaterra, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: