Como assistir ao WrestleMania 42: data, horários, card de lutas e enredos

As luzes de néon da Strip ficam em segundo plano enquanto a atenção do mundo se volta para o Allegiant Stadium, em Las Vegas. É aqui que os legados são gravados em ouro e onde o “Showcase of the Immortals” retorna para uma temporada histórica de dois eventos consecutivos no Estado Prateado.

Encontramo-nos em um cenário da WWE que foi completamente remodelado. O calor do deserto não é nada comparado às rivalidades que atingem seu ponto de ebulição. Ao longo de duas noites grandiosas, no sábado, 18 de abril, e no domingo, 19 de abril de 2026, a hierarquia do wrestling profissional será decidida sob o teto reluzente da “Death Star”.

A WrestleMania continuou a florescer e crescer ao longo dos anos, e continua sendo o principal evento pay-per-view (PPV) e de transmissão ao vivo da WWE. É considerado o Super Bowl do entretenimento esportivo. Além de ser o primeiro PPV produzido pela empresa, a WrestleMania também foi o primeiro grande evento da WWE disponível via transmissão ao vivo, quando a empresa lançou a WWE Network em 2014. Junto com o Royal Rumble, o SummerSlam, o Survivor Series e o Money in the Bank, é um dos cinco maiores eventos do ano da WWE, conhecidos como os “Big Five”.

Deixe o GOAL mostrar todas as informações essenciais que você precisa saber antes da WrestleMania 42, incluindo como assistir ou transmitir toda a ação emocionante e quais estrelas do wrestling estão prontas para brilhar sob os holofotes de Las Vegas.

Quando será a WrestleMania 42?

O WrestleMania 42 será realizado em duas noites: sábado, 18 de abril, e domingo, 19 de abril. A transmissão será realizada em todo o mundo conforme segue (horários aproximados):

País Início do programa 🇺🇸 Estados Unidos 19h (horário da costa leste) (sábado e domingo) 🇬🇧 Reino Unido Meia-noite BST (domingo e segunda-feira) 🇦🇺 Austrália 10h AEST (domingo e segunda-feira) 🇮🇳 Índia 4h30 IST (domingo e segunda-feira) 🇯🇵 Japão 8h JST (domingo e segunda-feira) 🇲🇽 México 17h CST (sábado e domingo)

Onde será realizada a WrestleMania 42?

Getty Images

O Allegiant Stadium é um estádio multiuso localizado em Paradise, Nevada (próximo a Las Vegas). Com um custo de US$ 1,9 bilhão, é o quarto estádio mais caro do mundo. Inaugurado em 2020, é a casa do time da NFL Las Vegas Raiders e do time de futebol americano universitário da Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV), os Rebels. Além de sediar o Super Bowl LVIII em fevereiro de 2024, quando o Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers na prorrogação, ele também tem sediado o NCAA Las Vegas Bowl todos os anos desde 2021.

Além do futebol americano, o Allegiant Stadium recebe regularmente partidas de futebol. O estádio já sediou jogos da Copa América 2024 e será palco das partidas da fase de grupos da CONCACAF Gold Cup 2025 neste verão. Grandes estrelas da música mundial também se apresentarão no Allegiant nos próximos meses, incluindo Kendrick Lamar, Coldplay e The Weeknd.

🇺🇸 Como assistir e transmitir a WrestleMania 42 nos EUA

Nos Estados Unidos, você pode assistir a toda a ação da WrestleMania 42 ao vivo sintonizando na ESPN, que transmite todos os eventos ao vivo premium da WWE. Mesmo que você não consiga assistir durante a transmissão ao vivo, o streaming no dia seguinte estará disponível, para que você não perca nem um segundo da ação.

A WrestleMania será transmitida como parte do plano Unlimited do serviço DTC da ESPN, exigindo uma assinatura mensal de US$ 29,99 ou uma assinatura de um pacote que inclua o ESPN Unlimited por meio de um provedor de serviços de TV participante, como o Fubo.

O FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a ESPN em todos os seus pacotes, oferecendo acesso ao Royal Rumble e a todo um mundo de esportes. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$55,99 por mês nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🌏 Como assistir e transmitir o WrestleMania 42 em todo o mundo

Fãs de luta livre em todo o mundo, incluindo no Reino Unido, podem assistir ao WWE WrestleMania 42 e a todos os programas da WWE na Netflix via transmissão ao vivo. A plataforma global de streaming assinou um contrato de direitos de 10 anos com a WWE no início de 2025.

País Plano Básico Plano Padrão Plano Premium 🇬🇧 Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 🇦🇺 Austrália $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD 🇮🇳 Índia 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japão ¥890 ¥1.590 ¥2.290 🇲🇽 México $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

🛜 Assista à WrestleMania 42 de qualquer lugar com uma VPN

Se a WrestleMania 42 não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região, ou se você estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos vivamente o uso do NordVPN, mas você também pode consultar nosso guia detalhado sobre VPNs para conhecer outras opções.

🎟️ Como conseguir ingressos para a WrestleMania 42

A demanda é alta, mas ainda há ingressos disponíveis para os dois dias da WWE WrestleMania 42, no sábado, 18 de abril, e no domingo, 19 de abril no Allegiant Stadium, com preços que variam atualmente entre US$ 540 e US$ 3.200 para um ingresso combinado de dois dias, US$ 160 e US$ 940 para um passe apenas para o sábado e US$ 200 e US$ 1.200 para um passe apenas para o domingo no StubHub.

Programação de lutas da WrestleMania 42

Data Partida Participantes Sábado, 18 de abril A confirmar A confirmar Dom, 19 de abril A confirmar A confirmar

Enredos das lutas

CM Punk vs Roman Reigns (Campeonato de Pesos Pesados da WWE)

WWE

CM Punk está pronto para enfrentar Roman Reigns pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados na WrestleMania. Reigns superou outros 29 Superstars para vencer o Royal Rumble de 2026 e conquistar a oportunidade de ser a atração principal do The Showcase of the Immortals contra qualquer Campeão Mundial que desejasse desafiar.

Duas noites depois, no Raw, o OTC foi confrontado por Punk, o que resultou em uma intensa troca de farpas. Os rivais trocaram insultos chocantes sobre vários assuntos, incluindo a qualidade de seus reinados históricos no título mundial, o envolvimento de Punk em trazer o The Shield para o elenco principal e a afirmação de Punk de que Reigns seguiu seu exemplo.

Reigns rebateu declarando que Punk era um exemplo do que não se deve fazer e disse que a única razão pela qual Punk está de volta à WWE é porque ele permitiu isso.

Reigns também criticou o fato de Punk ter deixado a WWE e menosprezado a empresa há mais de uma década, bem como as ações de Punk após a breve aliança entre eles no Survivor Series: WarGames, enquanto Punk criticou Reigns por seus comentários recentes no “The Pat McAfee Show” e por ser um “trabalhador temporário”.

O confronto chocante terminou com Reigns dizendo a Punk que sempre o odiou e que o desafiaria no “The Grandest Stage of Them All”.

Stephanie Vaquer x Liv Morgan (Campeonato Mundial Feminino)

WWE

Liv Morgan desafiará a Campeã Mundial Feminina Stephanie Vaquer em um confronto altamente pessoal na WrestleMania. Morgan superou outras 29 superestrelas para vencer a Royal Rumble de 2026 e conquistar o direito de desafiar a Campeã Feminina de sua escolha no The Showcase of the Immortals.

No caminho para a WrestleMania, Morgan se envolveu em confrontos acirrados com Vaquer e a Campeã Feminina da WWE, Jade Cargill. Mas assim que Stephanie interrompeu a entrevista de Liv e a irritou ao afirmar que Morgan não havia merecido sua posição, a vencedora do Royal Rumble soube quem queria enfrentar.

Cody Rhodes vs Randy Orton (Campeonato Indiscutível da WWE)

WWE

Uma das superestrelas mais perigosas da história da WWE, o Predador Ápice da WWE é 14 vezes Campeão Mundial, Campeão do Grand Slam, duas vezes vencedor do Royal Rumble e vencedor do Money in the Bank. Sua carreira repleta de histórias é a de uma lenda, um ponto irônico considerando que parte de sua reputação foi construída como o “Legend Killer”. Orton conquistou o direito de desafiar o Campeão Indiscutível da WWE ao vencer o Elimination Chamber, superando Rhodes, LA Knight, Logan Paul, Trick Williams e Je'Von Evans. Nessa luta, no entanto, o American Nightmare foi eliminado graças à interferência externa do então detentor do título, McIntyre.

Não era a primeira vez que McIntyre interferia para tirar de Rhodes a chance de uma revanche pelo título. Depois que Jacob Fatu causou uma confusão que ajudou Drew a encerrar o segundo reinado de Rhodes como detentor do Título Indiscutível da WWE em uma luta “Three Stages of Hell” no SmackDown, McIntyre também eliminou Rhodes ilegalmente da luta do Royal Rumble.

Após o caos na Chamber, o gerente geral do SmackDown, Nick Aldis, marcou uma revanche pelo título no SmackDown, e Rhodes derrotou McIntyre para reconquistar o ouro e garantir uma luta pelo título contra Orton no The Showcase of the Immortals.

Jade Cargill vs Rhea Ripley (Campeonato Feminino da WWE)

WWE

Uma tempestade se aproxima do The Showcase of the Immortals quando a Campeã Feminina da WWE, Jade Cargill, enfrenta Rhea Ripley em uma luta pelo título altamente esperada no WrestleMania. Depois de se tornar a Rainha do Ringue de 2025 ao derrotar Asuka na final do torneio no Night of Champions 2025, a perigosa Cargill conquistou o título de Tiffany Stranton na edição de 1º de novembro de 2025 do Saturday Night's Main Event.

A dominante Superstar não sofre nenhuma derrota em lutas individuais há sete meses e possui um arsenal único que lhe permite aniquilar adversárias em meros minutos. Cargill, no entanto, nunca competiu na mesma luta que Ripley, que conquistou essa disputa pelo título ao derrotar Alexa Bliss, Kiana James, Asuka, Raquel Rodriguez e Tiffany Stratton em uma Elimination Chamber Match.

AJ Lee vs Becky Lynch (Campeonato Intercontinental)

WWE

Com a animosidade em alta, a Campeã Intercontinental Feminina AJ Lee e Becky Lynch estão prestes a levar sua rivalidade de longa data ao “The Grandest Stage of Them All” (O Maior Palco de Todos) em um confronto imperdível pelo título. Lee retornou à WWE pela primeira vez em mais de uma década para se juntar a CM Punk em uma luta de duplas mistas contra Lynch e Seth Rollins, que terminou com Lee forçando Lynch a desistir no Wrestlepalooza.

Lee repetiu a façanha ao finalizar Lynch para vencer uma luta WarGames no Survivor Series 2025. Em seguida, em uma disputa pelo título Intercontinental Feminino no WWE Elimination Chamber 2026, Lee conquistou o campeonato pela primeira vez em mais de 11 anos ao forçar Lynch a desistir com a Black Widow pela terceira vez em outras tantas lutas.

Semanas depois, no episódio do Raw de 16 de março, Lee venceu sua boa amiga Bayley para defender com sucesso o título, mas sofreu um ataque brutal de Lynch após a luta. Uma semana depois, The Man deixou claro que tem Lee como alvo em sua busca para recuperar o ouro. Em resposta, Lee desafiou Lynch para uma revanche pelo Campeonato Intercontinental Feminino no The Showcase of the Immortals.

Oba Femi vs Brock Lesnar (Luta individual)

WWE

Brock Lesnar pode finalmente ter encontrado seu adversário à altura. The Beast desafiou as superestrelas da WWE a aceitarem seu Desafio Aberto para a WrestleMania 42, e Oba Femi aceitou o desafio com ousadia. The Ruler caminhou até o ringue antes de derrubar Lesnar com um chocante Fall from Grace que pôde ser sentido por todo o WWE Universe. Femi então colocou o pé sobre o Beast caído, evocando uma imagem raramente vista de Lesnar.

O ex-campeão do NXT mantém um cartel invicto em lutas individuais, tendo derrotado todos os adversários que cruzaram seu caminho desde que chegou, em dezembro. Na WrestleMania 42, ele enfrenta seu maior desafio contra The Beast, que eliminou Femi da Royal Rumble deste ano e conquistou uma reputação bem merecida por destruir seus adversários. Nesse que certamente será um confronto épico, o que acontecerá quando esses gigantes se enfrentarem?