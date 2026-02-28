Como assistir ao jogo de hoje entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique pela Bundesliga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

O jogo de hoje entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique terá início às 17h30 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Getty Images

A temporada da Bundesliga chega ao seu auge neste sábado, quando o Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique no Signal Iduna Park para uma edição do Der Klassiker que pode decidir o título.

Com apenas oito pontos separando os dois times no topo da tabela, uma vitória do Dortmund abriria a disputa pelo título, enquanto uma vitória do Bayern praticamente garantiria seu status de campeão.

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: