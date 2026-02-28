Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern de Munique
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique pela Bundesliga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo EUA
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África do Sul/África SubsaarianaStarTimes World Football
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a Express!

Hora do pontapé inicial de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

O jogo de hoje entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique terá início às 17h30 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Borussia Dortmund Getty Images

A temporada da Bundesliga chega ao seu auge neste sábado, quando o Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique no Signal Iduna Park para uma edição do Der Klassiker que pode decidir o título.

Com apenas oito pontos separando os dois times no topo da tabela, uma vitória do Dortmund abriria a disputa pelo título, enquanto uma vitória do Bayern praticamente garantiria seu status de campeão.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
5
R. Bensebaini
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
7
J. Bellingham
2
Y. Couto
10
J. Brandt
9
S. Guirassy
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
4
J. Tah
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
10
J. Musiala
45
A. Pavlovic
17
M. Olise
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

BVB

Outros

FCB

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0