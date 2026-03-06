O calendário é implacável e a corrida pelo título da Bundesliga continua em aberto, com mais um confronto de pesos pesados sob as luzes da Allianz Arena.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|BBC
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|Fubo Canadá
|Sul/África Subsaariana
|StarTimes World Football
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|MBC Shahid
Como assistir ao Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach
Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach começa em 6 de março às 14h30 EST e 19h30 GMT.
Previsão da partida
Vincent Kompany tem sua equipe em grande forma, com os sonhos de um triplo histórico ainda vivos. Antes de enfrentar o Atalanta nas oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana, o foco volta para as obrigações da Bundesliga. O Bayern chega para este jogo com o ímpeto de uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund no Der Klassiker - uma partida em que estava perdendo no início, viu o Dortmund empatar no final, mas ainda assim encontrou uma maneira de conquistar a vitória.
Getty Images
Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach não tem exatamente voado nesta temporada. O time continua preso na metade inferior da tabela, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Ainda assim, o último fim de semana trouxe um vislumbre de esperança: uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Union Berlin, selada por um pênalti de Kevin Diks nos acréscimos.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Manuel Neuer teve que sair no intervalo durante a vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, em 14 de fevereiro, após sofrer uma lesão muscular, e desde então perdeu os jogos contra o Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund. O goleiro veterano não participou do treino na segunda-feira e não estava em campo quando a sessão de terça-feira começou, então ainda não está claro se ele estará de volta entre os postes.
Getty Images
Harry Kane, Jamal Musiala e Dayot Upamecano também ficaram de fora do treino da equipe na terça-feira, dedicando-se ao trabalho na academia e à fisioterapia como parte do gerenciamento de carga. Alphonso Davies, por sua vez, está há cerca de 10 dias em recuperação de uma lesão muscular e conseguiu fazer alguns exercícios leves com a bola, enquanto Hiroki Ito ainda não retomou a reabilitação em campo após seu problema na coxa.
Para os visitantes, Yannik Engelhardt está suspenso e Kota Takai, emprestado pelo Tottenham, continua sendo uma dúvida.
Getty Images
Pode parecer surpreendente, dada a diferença atual de 38 pontos e 11 posições entre os dois clubes, mas a história conta uma história diferente. O Borussia, na verdade, causou mais derrotas ao Bayern na Bundesliga do que qualquer outro time do futebol alemão, com 28 vitórias contra o campeão recordista.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.