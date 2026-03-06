O calendário é implacável e a corrida pelo título da Bundesliga continua em aberto, com mais um confronto de pesos pesados sob as luzes da Allianz Arena.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach começa em 6 de março às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

Vincent Kompany tem sua equipe em grande forma, com os sonhos de um triplo histórico ainda vivos. Antes de enfrentar o Atalanta nas oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana, o foco volta para as obrigações da Bundesliga. O Bayern chega para este jogo com o ímpeto de uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund no Der Klassiker - uma partida em que estava perdendo no início, viu o Dortmund empatar no final, mas ainda assim encontrou uma maneira de conquistar a vitória.

Getty Images

Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach não tem exatamente voado nesta temporada. O time continua preso na metade inferior da tabela, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Ainda assim, o último fim de semana trouxe um vislumbre de esperança: uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Union Berlin, selada por um pênalti de Kevin Diks nos acréscimos.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Manuel Neuer teve que sair no intervalo durante a vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, em 14 de fevereiro, após sofrer uma lesão muscular, e desde então perdeu os jogos contra o Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund. O goleiro veterano não participou do treino na segunda-feira e não estava em campo quando a sessão de terça-feira começou, então ainda não está claro se ele estará de volta entre os postes.

Getty Images

Harry Kane, Jamal Musiala e Dayot Upamecano também ficaram de fora do treino da equipe na terça-feira, dedicando-se ao trabalho na academia e à fisioterapia como parte do gerenciamento de carga. Alphonso Davies, por sua vez, está há cerca de 10 dias em recuperação de uma lesão muscular e conseguiu fazer alguns exercícios leves com a bola, enquanto Hiroki Ito ainda não retomou a reabilitação em campo após seu problema na coxa.

Para os visitantes, Yannik Engelhardt está suspenso e Kota Takai, emprestado pelo Tottenham, continua sendo uma dúvida.

Getty Images

Pode parecer surpreendente, dada a diferença atual de 38 pontos e 11 posições entre os dois clubes, mas a história conta uma história diferente. O Borussia, na verdade, causou mais derrotas ao Bayern na Bundesliga do que qualquer outro time do futebol alemão, com 28 vitórias contra o campeão recordista.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayern de Munique x Borussia Moenchengladbach hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: