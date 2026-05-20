A Copa do Mundo da FIFA de2026 promete ser o maior torneio da história do futebol, e a Roku TV oferece uma das formas mais acessíveis de acompanhar cada minuto da ação. Seja usando uma smart TV Roku integrada ou um dispositivo de streaming, você pode acessar emissoras tradicionais e canais dedicados a esportes diretamente pela Roku Channel Store. Configurar seu dispositivo antes do pontapé inicial garante uma experiência de visualização tranquila na tela grande.

Aqui, o GOAL explica como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 na Roku TV, incluindo os melhores aplicativos de streaming, emissoras, opções de assinatura e dicas de configuração para que você não perca nenhum momento da ação, desde a partida de abertura até a final.

Quais aplicativos transmitem a Copa do Mundo da FIFA 2026 na Roku?

Dependendo da sua região, você pode baixar os aplicativos oficiais de transmissão diretamente na tela inicial do seu Roku. Para os telespectadores nos Estados Unidos, todas as 104 partidas serão transmitidas pelas redes da FOX Sports, o que significa que você pode assistir à cobertura em inglês por meio de serviços de TV ao vivo como Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Para a cobertura em espanhol nos EUA, o aplicativo Peacock transmitirá as partidas ao vivo. Os espectadores no Reino Unido podem acessar a cobertura dividida entre a BBC e a ITV baixando os aplicativos BBC iPlayer e ITVX. No Canadá, a TSN e a RDS detêm os direitos de mídia digital, exigindo seus respectivos canais Roku para acesso ao vivo, enquanto os fãs australianos podem assistir a todas as partidas ao vivo no aplicativoSBS On Demand.

Quais países oferecem suporte à Roku TV?

País / Região Disponibilidade no Roku Aplicativos populares da Copa do Mundo no Roku Austrália Suporte completo SBS On Demand Brasil Dispositivos Roku disponíveis GloboPlay, CazéTV Canadá Suporte completo TSN, RDS França Dispositivos Roku disponíveis em canais selecionados TF1+, beIN Sports Alemanha Aparelhos de streaming Roku disponíveis em lojas selecionadas MagentaTV, DAZN Japão Ecossistema Roku limitado DAZN, aplicativos de emissoras locais México Dispositivos Roku disponíveis TelevisaUnivision, Vix Nova Zelândia Acesso a streaming compatível com Roku Sky Sport Now África do Sul Disponibilidade limitada por meio de dispositivos importados YouTube, FIFA+, aplicativos de streaming selecionados Reino Unido Suporte total BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Suporte completo para dispositivos Roku e Roku TV FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Como instalar aplicativos de streaming da Copa do Mundo no Roku

A configuração do seu dispositivo leva menos de dois minutos e requer apenas alguns cliques no controle remoto. Comece pressionando o botão Home no controle remoto do Roku e, em seguida, role para baixo para selecionar a função Loja ou Pesquisar. A partir daí, digite o nome do aplicativo específico necessário para a sua região, como Fubo,Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand. Selecione o aplicativo nos resultados da pesquisa, clique no botão “Adicionar aplicativo” e aguarde a conclusão do download. Após a instalação, você pode abrir o canal diretamente da tela inicial e fazer login com suas credenciais ou criar uma nova conta.

É possível assistir à Copa do Mundo de 2026 gratuitamente no Roku?

Existem várias opções gratuitas disponíveis na plataforma Roku, dependendo inteiramente da sua localização. Se você possui uma TV Roku independente, pode conectar uma antena digital HD à entrada coaxial, o que permite sintonizar canais locais de transmissão aberta, como FOX, Telemundo ou SBS, de forma totalmente gratuita e sem conexão à Internet. Para quem assiste a transmissões digitais, os telespectadores do Reino Unido podem usar o BBC iPlayer e o ITVX sem custo, enquanto o público australiano tem acesso total ao SBS On Demand. Além disso, plataformas de streaming gratuitas com anúncios no Roku, como o Tubi, oferecerão ampla cobertura de replays de jogos sob demanda, pacotes com os melhores momentos e programas de análise durante todo o torneio.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no YouTube

É possível usar aplicativos sociais no Roku para acessar conteúdo da Copa do Mundo?

Embora você não encontre transmissões ao vivo completas de 90 minutos das partidas nas redes sociais, tanto o YouTube quanto o TikTok têm aplicativos oficiais disponíveis na Roku Channel Store. Baixar esses aplicativos no seu dispositivo Roku permite que você aproveite os principais conteúdos digitais do torneio na sua televisão. Isso oferece uma maneira fácil de assistir a resumos oficiais dos jogos da FIFA, melhores momentos dos gols em tempo real, análises em estúdio conduzidas por criadores de conteúdo e imagens dos bastidores das seleções logo após o apito final.

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Guia da Copa do Mundo da FIFA 2026