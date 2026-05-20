Como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 com uma TV Amazon FireStick

A Copa do Mundo da FIFA de2026 promete ser o maior torneio da história do futebol, e o Amazon FireStick TV oferece uma das formas mais acessíveis de acompanhar cada minuto da ação. Seja usando uma smart TV com Fire TV Edition integrada ou um dispositivo de streaming Fire TV, você pode acessar emissoras tradicionais e canais de streaming dedicados a esportes diretamente pela Amazon Appstore. Configurar seu dispositivo antes do pontapé inicial garante uma experiência de visualização tranquila na tela grande.

Aqui, o GOAL detalha como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 na Amazon FireStick TV, incluindo os melhores aplicativos de streaming, emissoras, opções de assinatura e dicas de configuração para que você não perca nenhum momento da ação, da partida de abertura até a final.

Quais aplicativos transmitem a Copa do Mundo da FIFA 2026 na Amazon FireStick TV?

Dependendo da sua região, você pode baixar os aplicativos oficiais de transmissão diretamente na tela inicial da sua Fire TV.

Para os telespectadores nos Estados Unidos, todas as 104 partidas serão transmitidas pelas redes da FOX Sports, o que significa que você poderá assistir à cobertura em inglês por meio de serviços de TV ao vivo como Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Para a cobertura em espanhol nos EUA, o aplicativo Peacock transmitirá as partidas ao vivo.

Os telespectadores no Reino Unido podem acessar a cobertura dividida entre a BBC e a ITV baixando os aplicativos BBC iPlayer e ITVX. No Canadá, a TSN e a RDS detêm os direitos de mídia digital, exigindo seus respectivos aplicativos Fire TV para acesso ao vivo, enquanto os fãs australianos podem assistir a todas as partidas ao vivo no aplicativo SBS On Demand.

Quais países oferecem suporte ao Amazon FireStick TV?

País / Região Disponibilidade do Fire TV Aplicativos populares da Copa do Mundo na Fire TV Austrália Suporte completo SBS On Demand Brasil Suporte completo para dispositivos e loja GloboPlay, CazéTV Canadá Suporte completo TSN, RDS França Suporte total TF1+, beIN Sports Alemanha Suporte total MagentaTV, DAZN Japão Suporte completo ao ecossistema regional DAZN, aplicativos de emissoras locais México Suporte total TelevisaUnivision, Vix Nova Zelândia Acesso por streaming compatível Sky Sport Now África do Sul Disponível através de revendedores diretos YouTube, FIFA+, aplicativos de streaming selecionados Reino Unido Suporte completo BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Suporte completo ao ecossistema Fire TV e Alexa FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Como instalar aplicativos de streaming da Copa do Mundo na Amazon FireStick TV

A configuração do seu dispositivo leva menos de dois minutos e requer apenas alguns cliques com o seu Alexa Voice Remote.

Navegue até “Encontrar”: Na tela inicial do Fire TV, use o controle remoto para acessar o menu “Encontrar” (ou selecione o ícone da Lente de Aumento). Como alternativa, mantenha pressionado o botão “Voz/Alexa” no controle remoto e simplesmente diga o nome do aplicativo.

Pesquise o aplicativo: Se estiver digitando, digite o nome do aplicativo específico necessário para sua região, como Fubo, Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand.

Baixe e instale: Selecione o aplicativo nos resultados da pesquisa, clique no botão Obter ou Baixar e aguarde a conclusão automática da instalação.

Inicie e faça login: Após a instalação, clique em Abrir diretamente nessa tela ou encontre o aplicativo fixado na linha Seus aplicativos e canais na tela inicial. Faça login com suas credenciais ativas ou siga as instruções na tela para configurar uma nova conta.

É possível assistir à Copa do Mundo de 2026 gratuitamente na Amazon FireStick TV?

Existem várias opções gratuitas disponíveis na plataforma Fire TV, dependendo inteiramente da sua localização. Se você possui uma smart TV Amazon Fire TV Edition, pode conectar uma antena digital HD à entrada coaxial, o que permite sintonizar canais locais de transmissão aberta, como FOX, Telemundo ou SBS, de forma totalmente gratuita e sem conexão à Internet.

Para quem assiste a transmissões digitais, os telespectadores do Reino Unido podem usar o BBC iPlayer e o ITVX sem pagar nada, enquanto o público australiano tem acesso total ao SBS On Demand. Além disso, a Amazon Fire TV conta com um Hub dedicado à Copa do Mundo da FIFA integrado diretamente à sua interface atualizada, e plataformas de streaming gratuitas com anúncios na Fire TV, como o Tubi, oferecerão ampla cobertura de replays de jogos sob demanda, pacotes com os melhores momentos e programas de análise durante todo o torneio por meio de seu próprio Fox Hub.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no YouTube

Posso usar aplicativos sociais na Amazon FireStick TV para acessar conteúdo da Copa do Mundo?

Embora você não encontre transmissões ao vivo completas de 90 minutos das partidas nas redes sociais, tanto o YouTube quanto o TikTok têm aplicativos oficiais otimizados para TV disponíveis na Amazon Appstore. Baixar essas plataformas no seu FireStick permite que você aproveite os principais conteúdos digitais do torneio na sua televisão. Isso oferece uma maneira fácil de assistir a resumos oficiais dos jogos da FIFA, melhores momentos dos gols em tempo real, análises em estúdio conduzidas por criadores de conteúdo e imagens dos bastidores das equipes logo após o apito final.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no TikTok

Guia da Copa do Mundo da FIFA 2026