Como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 com a Apple TV

A Copa do Mundo da FIFA de2026 promete ser o maior torneio da história do futebol, e a Apple TV oferece uma das plataformas mais sofisticadas e de alto desempenho para acompanhar cada minuto da ação. Seja usando uma Apple TV 4Kou uma Apple TV HD mais antiga, você pode acessar emissoras tradicionais e redes de streaming dedicadas a esportes diretamente pela App Store do tvOS. Configurar seu dispositivo antes do pontapé inicial garante uma experiência de visualização suave e com alta taxa de quadros na tela grande.

Aqui, o GOAL detalha como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 na Apple TV, incluindo os melhores aplicativos de streaming, emissoras, opções de assinatura e dicas de configuração para que você não perca nenhum momento da ação, da partida de abertura até a final.

Quais aplicativos transmitem a Copa do Mundo da FIFA 2026 na Apple TV?

Dependendo da sua região, você pode baixar os aplicativos oficiais de transmissão diretamente na tela inicial do tvOS.

Para os telespectadores nos Estados Unidos, todas as 104 partidas serão transmitidas pelas redes da FOX Sports, o que significa que você poderá assistir à cobertura em inglês por meio de serviços de TV ao vivo com aplicativos dedicados para tvOS, como Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Para a cobertura em espanhol nos EUA, o aplicativo Peacock transmitirá as partidas ao vivo.

Os telespectadores no Reino Unido podem acessar a cobertura dividida entre a BBC e a ITV baixando os aplicativos BBC iPlayer e ITVX. No Canadá, a TSN e a RDS detêm os direitos de mídia digital, exigindo seus respectivos aplicativos da Apple TV para acesso ao vivo, enquanto os fãs australianos podem assistir a todas as partidas ao vivo no aplicativo SBS On Demand.

Quais países oferecem suporte à Apple TV?

País / Região Disponibilidade na App Store do tvOS Aplicativos populares da Copa do Mundo na Apple TV Austrália Suporte total SBS On Demand Brasil Suporte completo GloboPlay, CazéTV Canadá Suporte completo TSN, RDS França Suporte total TF1+, beIN Sports Alemanha Suporte total MagentaTV, DAZN Japão Suporte completo DAZN, aplicativos de emissoras locais México Suporte completo TelevisaUnivision, Vix Nova Zelândia Suporte total Sky Sport Now África do Sul Suporte total YouTube, FIFA+, aplicativos de streaming selecionados Reino Unido Suporte total BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Suporte completo FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Como instalar aplicativos de streaming da Copa do Mundo na Apple TV

A configuração do seu dispositivo leva menos de dois minutos e requer apenas alguns cliques com o Siri Remote.

Abra a App Store: Na tela inicial da Apple TV, vá até o ícone azul da App Store e clique no centro do click pad para abri-la.

Procure seu canal: deslize para cima até o menu superior e selecione o ícone de Pesquisa (a lupa). Você pode usar o teclado na tela ou simplesmente pressionar e segurar o botão Siri/Microfone na lateral do controle remoto para dizer o nome do aplicativo, como Fubo, Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand.

Baixe e instale: Selecione o aplicativo nos resultados da pesquisa e clique no botão Baixar (ou no ícone de nuvem, caso já tenha baixado anteriormente em um iPhone ou iPad). Se solicitado, confirme o download clicando duas vezes no botão lateral do seu iPhone ou digitando a senha da sua conta Apple.

Inicie e faça login: Após a instalação, clique em Abrir diretamente na loja ou localize o ícone do aplicativo agora adicionado à tela inicial. Inicie-o e faça login com suas credenciais ativas ou vincule sua operadora de TV para começar a assistir.

É possível assistir à Copa do Mundo de 2026 gratuitamente na Apple TV?

Existem várias opções gratuitas disponíveis na plataforma Apple TV, dependendo inteiramente da sua localização geográfica. Ao contrário de alguns dispositivos de streaming mais econômicos, os aparelhos Apple TV não possuem um sintonizador coaxial integrado para antenas; no entanto, os usuários de streaming digital no Reino Unido podem utilizar o BBC iPlayer e o ITVX de forma totalmente gratuita, enquanto o público australiano tem acesso irrestrito ao SBS On Demand.

Além disso, o aplicativo Apple TV oferece acompanhamento esportivo profundamente integrado ao ecossistema gratuito Apple Sports. Esse recurso agrega automaticamente transmissões esportivas ativas disponíveis na sua região, criando chaves personalizadas de torneios, formações visuais de escalações e links de navegação direta para plataformas de streaming gratuitas com anúncios, como o Tubi, que oferecerá extensos replays de partidas sob demanda e pacotes com os melhores momentos.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no YouTube

É possível usar aplicativos sociais na Apple TV para acessar conteúdo da Copa do Mundo?

Embora você não encontre transmissões completas de 90 minutos de jogos ao vivo nas plataformas de mídia social, o YouTube oferece um aplicativo de alto desempenho totalmente otimizado para TV, disponível na App Store do tvOS. Embora o TikTok não ofereça um aplicativo independente para Apple TV, os usuários da Apple têm uma vantagem distinta: você pode usar o AirPlay diretamente do seu iPhone, iPad ou Mac para transmitir resumos oficiais dos jogos da FIFA, destaques instantâneos dos gols, análises de estúdio conduzidas por criadores de conteúdo e imagens dos bastidores das equipes diretamente para a tela grande imediatamente após o apito final.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no TikTok

Guia da Copa do Mundo da FIFA 2026



