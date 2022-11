Como Adrien Rabiot foi de temporadas apagadas a maestro da França

Meia da Juven fez estreia dos sonhos na Copa do Mundo do Qatar: fez o gol do empate contra a Austrália antes de dar assistência para Giroud

A estreia vitoriosa da França na Copa do Mundo do Qatar teve como principal nome Adrien Rabiot, que disputa o seu primeiro Mundial após ter falhado a triunfante edição de 2018, quando a seleção francesa levantou o troféu.

Na última terça-feira (22), o meia da Juventus pegou sua equipe pela mão e comandou a virada após a França sair perdendo por 1 a 0, com gol de Goodwin. Autor do gol do empate, aos 27 minutos, Rabiot ainda serviu Giroud no gol que decretou a virada cinco minutos depois.

Gols e assistências em cinco minutos, portanto. Um roteiro que o torna o primeiro jogador da seleção a marcar e dar uma assistência em sua estreia na Copa do Mundo. Anteriormente, apenas Christophe Dugarry havia conseguido feito semelhante contra a África do Sul na França em 1998. Um feito também comemorado pela Juventus no Twitter.

Além de um desempenho crescente, Rabiot confirma sua forte sequência de gols nesta temporada: contra a Austrália foi seu sétimo gol na temporada, o segundo com os Les Bleus. Os outros cinco, no entanto, ele marcou com a Juve, sendo três na Série A e dois na Liga dos Campeões.

Portanto, foram necessários oito jogos para ver os primeiros gols marcados no Qatar por jogadores que atuam no Campeonato Italiano. Rabiot cuidou disso, assim como Giroud, do Milan, autor de dois tentos.