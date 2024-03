Como acompanhar a seleção dos EUA na Copa América 2024: partidas, cidades, estádios e mais

Tudo o que você precisa fazer para acompanhar a seleção dos EUA na Copa América 2024

A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos estará presente na Copa América pela apenas quinta vez em junho deste ano, e estará jogando em solo americano pela segunda vez em menos de uma década na competição.

Originalmente prevista para ser sediada no Equador, os EUA assumiram a posição de país sede e buscarão ir além das semifinais, onde foram eliminados em 2016.

Com a Copa América de 2024 se aproximando, aqui estão todos os detalhes que você precisa para acompanhar a seleção masculina de futebol dos EUA na competição.

Sorteio do grupo da seleção americana na Copa América 2024

O sorteio dos grupos foi realizado em dezembro de 2023 e coloca os EUA como um dos favoritos para avançar para a próxima fase. A equipe de Gregg Berhalter foi sorteada do pote 1, evitando seleções como Brasil, Argentina e México, com o Uruguai sendo o principal concorrente pelo primeiro lugar.

Grupo C posição no ranking da FIFA Estados Unidos 13 Uruguai 11 Panamá 44 Bolivia 86

Qual é o primeiro jogo dos EUA na Copa América 2024?

Getty Images

Os Estados Unidos iniciarão sua campanha na Copa América quatro dias após o início da competição, enfrentando a equipe menos bem classificada do grupo, a Bolívia. Em seguida, enfrentarão o Panamá. Christian Pulisic e seus companheiros estarão ansiosos para garantir a classificação antes de enfrentarem um dos favoritos ao título, o Uruguai.

Antes do início da Copa América, a seleção masculina de futebol dos EUA tem dois amistosos agendados. Eles enfrentarão a Colômbia no dia 8 de junho, no Commanders Field, em Landover, antes de enfrentarem o Brasil, vice-campeão de 2021, em Orlando, no dia 12 de junho.

Agenda da seleção dos Estados Unidos na Copa América 2024

O calendário de jogos dos EUA na Copa América de 2024 na fase de grupos é o seguinte:

ADVERSÁRIO DATA HORÁRIO Bolívia 23 de junho (domingo) 19h (de Brasília) Panamá 27 de junho (quinta-feira) 19h (de Brasília) Uruguai 1º de julho (segunda-feira) 22h (de Brasília)

Quais estádios a seleção dos EUA poderá visitar na Copa América 2024?

Getty

A seleção masculina de futebol dos EUA jogará em três estados diferentes na fase de grupos, começando por receber a Bolívia no Estádio AT&T, do Dallas Cowboys.

Todos os locais dos jogos da seleção dos EUA na Copa América de 2024 estão sendo emprestados de franquias da NFL, com a equipe, então, seguindo para o Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, Geórgia. Lá, enfrentarão o Panamá antes de uma viagem final a Kansas City, onde enfrentarão o Uruguai no Estádio Arrowhead, casa dos vencedores do Super Bowl, o Chiefs.

Caso, os EUA se classifiquem no grupo, jogarão em Nevada ou Arizona. Se terminem na liderança do grupo, viajarão para Las Vegas, no Estádio Allegiant. Caso fiquem em segundo lugar, irão para Glendale, no Estádio State Farm. Em ambos os cenários, o jogo será no dia 6 de julho.

Como conseguir ingressos para a Copa América 2024 para ver a USMNT

Os ingressos para a Copa América de 2024 já estão disponíveis. Os jogos da fase de grupos da equipe anfitriã geralmente variam de 60 a 1.000 dólares ( entre R$296 a R$4.939, na cotação atual), para setores mais privilegiados.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial da Copa América, com o SeatGeek e o Ticketmaster, ambos vendedores oficiais. Os dois operam tanto como vendedores primários quanto secundários de ingressos, também permitindo que os fãs comprem ingressos para revenda.

Além desses, Viagogo e StubHub também são plataformas de revenda 100% seguras para garantir seus ingressos para a Copa América de 2024.

Voos para acompanhar a seleção dos EUA na Copa América 2024

Quais seleções irão disputar a Copa América de 2024?

Um total de 16 países disputarão a Copa América de 2024. Até o momento, 14 já se classificaram, com os dois últimos a serem confirmados em uma rodada de play-off no dia 23 de março de 2024. As equipes que já se classificaram são as seguintes:

Group A

Argentina

Peru

Chile

Canadá OU Trindade e Tobago (classificação via play-off)

Group B

México

Equauador

Venezuela

Jamaica

Group C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Group D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica OU Honduras (classificação via play-off)



Quais são os estádios da Copa América 2024?

Um total de 14 estádios nos EUA serão usados para a Copa América de 2024. O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, receberá a partida de abertura, com a final sendo realizada no Hard Rock Stadium, com capacidade para 64 mil lugares, em Miami Gardens.

Confira a lista completa de estádios da Copa América:

ESTÁDIO LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE AT&T Stadium Arlington, Texas 80.000 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia 71.000 Q2 Stadium Austin, Texas 20.728 Bank of America Stadium Charlotte, Carolina do Norte 74.867 MetLife Stadium East Rutherford, Nova Jersey 82.556 NRG Stadium Houston, Texas 72.220 SoFi Stadium Inglewood, Califórnia 70.240 Levi's Stadium Santa Clara, Califórnia 68.500 State Farm Stadium Glendale, Arizona 63.400 Allegiant Stadium Las Vegas, Nevada 61.000 Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri 76.416 Children's Mercy Park Kansas City, Kansas 18.467 Hard Rock Stadium Miami Gardens, Flórida 64.767 Inter&Co Stadium Orlando, Flórida 25.500

Quem é o favorito da Copa América 2024?

Como o esperado, a vencedora de 2021, Argentina, entra na Copa América de 2024 como favorita. A maioria das casas de apostas está cotando o título da seleção albiceleste com odd 2.75, à frente do Brasil, com 3.75.

O Uruguai está vem a seguir com odd 6.00. A seleção masculina de futebol dos EUA está atualmente sendo classificada como azarão pelas casas de apostas, com odd 13.00, assim como a Colômbia.

Quem jogará pelos Estados Unidos na Copa América 2024?

Os Estados Unidos entrarão na competição com um elenco relativamente forte, principalmente no meio-campo e no ataque. Christian Pulisic, do Milan, liderará o time como capitão, enquanto Weston McKennie, Giovanni Reyna e Timothy Weah estarão presentes.

Os jovens Kevin Paredes e Folarin Balogun também vão tentar impressionar no grande palco da competição, principalmente este último, que já marcou três gols nos primeiros oito jogos pelos Stars and Stripes.