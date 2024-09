Power Ranking: as melhores seleções da América do Sul de olho em Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo

Com o andamento das Eliminatórias, a GOAL ranqueia as 10 seleções em ordem de favoritismo

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já avançam. De olho na disputa das seis vagas diretas e com a Copa América no passado, as dez equipes do continente se enfrentam nas partidas de muita rivalidade e tradição.

A Argentina já desponta como favorita, enquanto o Brasil tem um início ruim de ciclo. Além disso, a disputa para ver quem consegue as outras vagas promete ser quente até o final. Sem mais delongas, a GOAL montou um Power Ranking visando os jogos oficiais das seleções sul-americanas. Confira abaixo!