Como a Juventus se transformou em uma bagunça completa

Má fase nos campeonatos nacionais e continentais e baixo desempenho assombram gigante europeu

De potência imbatível por quase uma década no futebol italiano a um time frágil e confuso. A Juventus de Turim vive um de seus piores momentos em 2022.

A derrota desta terça (11), por 2x0 contra o Maccabi Haifa, de Israel, pela Liga dos Campeões, marca o ponto baixo da Velha Senhora na temporada. O revés deixou o clube italiano a beira de uma eliminação ainda na fase de grupos, enquanto ocupa uma morna 8ª colocação na Série A.

Esta foi a quarta derrota consecutiva jogando fora de casa, e marcou a primeira vez na história da Juve em que perdeu três dos primeiros quatro jogos da fase de grupo da Champions.

Historicamente famoso por suas defesas sólidas e confiáveis, o clube italiano sofre com atuações inconsistentes de seus defensores. Em quatro partidas da Liga dos Campeões, fora sete gols concedidos, algo difícil de explicar.

Se já passava dificuldades com seus titulares nas temporadas passadas, as chegadas de Paul Pogba e Angel Di Maria pouco fizeram para a equipe até aqui, que perdeu o segundo para uma lesão muscular e vê o francês longe do que foi em seus melhores dias pelo clube.

Se a temporada parece prometer pouco até aqui, resta a Alegri e seus comandados tentarem mudar de ritmo para salvar o que pode ser uma temporada para esquecer para o clube de Turim.