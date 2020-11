Como a inteligência artificial está mudando o futebol que conhecemos

O esporte mais popular do planeta tem usado cada vez mais do avanço tecnológico para se aprimorar

Não há dúvidas de que o futebol é o esporte mais popular do planeta. Estimativas da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) apontam que pelo menos 265 milhões de pessoas estão diretamente ligadas à modalidade, isso sem levar em consideração os torcedores, que alcançam cerca de um terço da população global. Por isso, é até bastante esperado que no atual momento revolucionário da sociedade, marcado pela inteligência artificial (I. A), o esporte mais difundido do planeta também seja representado - principalmente já que outros campos da atuação humana têm o seu lugar ao sol, desde as artes, ciências, cultura, lazer e ensino.

Um dos pontos que vêm chamando mais atenção recentemente para o uso da tecnologia dentro das quatro linhas é o árbitro de vídeo (VAR). A ferramenta é responsável por verificar lances polêmicos, e os torcedores aos poucos então se acostumando. Porém, a FIFA está desenvolvendo um algoritmo capaz de detectar com maior clareza e precisão lances de impedimento.

A ferramenta é capaz de captar até 20 pontos do jogador, e compará-los com a linha de impedimento virtual, que é projetada a partir do defensor adversário, indicando com precisão o momento exato em que a bola saiu do pé do passador, compondo um quadro. Vale lembrar que, de acordo com a regra do impedimento, somente partes que podem tocar na bola são registradas nos cálculos, sendo assim, mãos, antebraço e braço ficam fora do esquema.

I.A. implementado

Já o vem adotando a I.A. para a análise de dados. A equipe, que recentemente foi campeã da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês, sem sombras de dúvidas é umas das maiores da Europa. O bom desempenho do Liverpool dentro de campo vem fazendo com que seus torcedores não só apoiem a equipe nas redes sociais, como também nas melhores casas de apostas online, aproveitando a boa fase do time para dar seus pitacos.

O clube conta com um departamento de análise de dados especialista no trabalho de programação e conceituação - algo que no futebol é extremamente difícil de colocar em prática, já que o esporte tem um baixo número de score, fator que aumenta a aleatoriedade dos resultados, deixando-o muito mais fluído que outras modalidades esportivas.

Por conta das dificuldades, a equipe passou a trabalhar o conceito de “domínio de campo”, que gera diversos dados estatísticos. Com eles em mãos, os especialistas conseguem verificar em quais locais do campo é mais provável que um futebolista do Liverpool consiga chegar antes do jogador adversário e realizar uma jogada. Se os jogadores fizeram uma movimentação errada dentro de campo, um mapa digital demonstra um gráfico, apontando que a equipe terá pouca probabilidade de marcar um gol nos próximos 15 segundos.

em desenvolvimento

A análise de dados vem se mostrando um dos métodos mais eficazes para melhorar a qualidade técnica e tática dos jogadores, além de apontar as principais forças e fraquezas da equipe adversária. Geralmente, os dados são colhidos por máquinas e analisados por humanos - porém, de olho na revolução tecnológica do setor, uma empresa de Cingapura está mudando este cenário. A Acronis está utilizando uma I.A. para a análise de dados, e dentre seus principais clientes estão , Manchester City, Liverpool e mais recentemente a .

Com a implementação da inteligência artificial, é possível traçar um perfil detalhado de cada futebolista, com suas fraquezas e virtudes. Com esses relatórios, os treinadores têm toda uma retaguarda científica na hora de escolher as peças do elenco e colocá-las no time principal, além de poder analisar informações quase imperceptíveis para o ser humano. Desta forma, eles podem escolher as melhores táticas para desenvolver as capacidades de cada atleta. Todos os fatores mencionados vêm se tornando cada vez mais determinantes na hora de um time ganhar um campeonato.