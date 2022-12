Como a Inglaterra pode parar Mbappé nas quartas da Copa do Mundo?

A estrela da França é o principal nome da Copa do Mundo até agora, mas isso não significa que os Três Leões não possam para-lo no sábado (10)

Os colegas de Kylian Mbappé o veem como um talento único em uma geração. Bukayo Saka, a estrela de 21 anos da Inglaterra, riu quando questionado recentemente se ele poderia se tornar o “próximo Mbappé” no palco da Copa do Mundo.

"Obrigado pelo elogio, mas não, acho que só existe um Kylian Mbappé", disse Saka sobre o atacante francês que enfrentará nas quartas de final no próximo sábado (10).

É verdade. Há apenas um jogador que marcou nove gols na Copa do Mundo antes de completar 24 anos: Mbappé. Há apenas um jogador que marcou 25 gols na Liga dos Campeões antes de completar 24 anos: Mbappé.

E quando a Inglaterra jogar contra a França com suas esperanças na Copa do Mundo em jogo, eles estarão atrás de um homem mais do que qualquer outro: Mbappé.

"Quando ele pega a bola, para e se move, ele é a coisa mais rápida que já vi", afirmou -se o zagueiro polonês Matty Cash depois que o francês marcou dois gols na vitória da Argentina sobre a Polônia nas oitavas de final.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, seria ingênuo em pensar que pode eliminar completamente a ameaça de Mbappé. Realmente, a única pessoa que pode parar o atacante do Paris Saint-Germain é ele mesmo.

Mas o treinador pode pelo menos refletir sobre os comentários de jogadores atuais e antigos que observaram Mbappé de perto, bem como analisar os pontos fortes da Inglaterra, para elaborar um plano para lidar com o melhor jogador dos Les Bleus.

Corte Giroud e Griezmann

Getty Images

Lembra quando Kylian Mbappé não desistia de uma rivalidade infantil com Olivier Giroud pouco antes da Euro 2020? Isso parece um universo alternativo. Agora ele está pulando nos braços de Giroud, enquanto o jogador do PSG também está trabalhando bem com o meia-atacante Antoine Griezmann.

Como resultado, a França marcou nove gols em quatro partidas da Copa do Mundo. O que causa medo na defesa da Inglaterra antes do confronto deste fim de semana. Para os Três Leões, limitar Mbappé começa limitando seus companheiros de equipe mais próximos e isolando-o na ala esquerda. Giroud e Griezmann não podem ter tempo ou espaço para encontrar Mbappé correndo atrás da defesa.

"Joguei contra Thierry Henry, o jogador mais próximo de Mbappé", disse o ex-jogador inglês Gary Neville à ITV . "Uma das coisas que é realmente importante é interromper Giroud e Griezmann, porque assim que eles receberem a bola, Mbappé receberá em áreas muito mais difíceis.", completou.

"Os rapazes no meio - Bellingham, Henderson, Rice, Stones e Maguire - se eles puderem parar naquela área central, isso significa que Mbappé terá muito menos perigo."

Ataque pela lateral de Mbappé

Getty Images

Entre os alas nas cinco principais ligas da Europa nos últimos 365 dias, Mbappé está entre os 10% piores em desarmes, interceptações, bloqueios e toques no terço defensivo. Seu mapa de calor traz rotineiramente manchas brilhantes na metade adversária e uma tela em branco em seu próprio território. Em outras palavras, ele tem pouco ou nenhum interesse em voltar.

Isso não é uma crítica ao seu talento (poucos jogadores de ponta com sua habilidade de marcar carregam muito trabalho defensivo), mas sim uma indicação de uma área que a Inglaterra pode explorar.

Embora seja difícil desacelerar Mbappé quando a França contra atacar, os Três Leões também podem usar a agressividade do jogador de 23 anos contra ele. Eles podem contra atacar e avançar com ritmo, sabendo que ele provavelmente não oferecerá resistência.

A Inglaterra acumula laterais-direitos de qualidade e, mesmo com a lesão prematura de Reece James, Kyle Walker, Kieran Trippier e Trent Alexander-Arnold representam uma ameaça para a equipe de Mbappé quando o jogo passa da defesa para o ataque. Dos três, Walker é o titular mais provável.

O físico

Getty Images

Mbappé não pode ter corridas livres na defesa da Inglaterra. Ele é muito perigoso nessa posição, e Harry Maguire e John Stones não têm velocidade para pegá-lo enquanto correm em direção ao próprio gol.

Além disso, a falta de chances quando o jogo entra em seus estágios finais pode gerar frustração no jogador de 23 anos. Nenhum jogador da Inglaterra recebeu um cartão amarelo no torneio até agora, o que significa que uma advertência não descartaria ninguém para a semifinal por suspensão. Os Três Leões têm espaço para serem agressivos sem temer punições a curto prazo.

Comunicação

Getty Images

Em última análise, Mbappé não é responsabilidade de nenhum jogador. Se ele fizer um hat-trick, não será culpa exclusiva de Walker, Alexander-Arnold ou Trippier. Será culpa de toda uma defesa não funcionar bem o suficiente.

Foco e comunicação constante serão fundamentais, e essas são as qualidades que a Inglaterra conta dada a experiência que seus defensores têm de jogar uns contra os outros em grandes torneios.

Mas, novamente, Mbappé é diferente de qualquer outro adversário. Southgate poderia implementar um sistema perfeito por 89 minutos e então ver a estrela da França atacar uma bola perdida na área, passar por um marcador e marcar um gol desmoralizante.

Às vezes, a grandeza é inevitável. Porém, a Inglaterra deve se convencer de que, por uma noite no Qatar, pode ser contida.