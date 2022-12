Como a dupla Amrabat e Ounahi, de Marrocos, vem chamando a atenção no mercado da bola

Azzedine Ounahi tem sido uma das estrelas da Copa do Mundo do Qatar, enquanto o companheiro de equipe Sofyan Amrabat está sendo ligado a times como o

Há seleções que surpreenderam e depois há o Marrocos, que, na quarta-feira (14), enfrentará a atual campeã França nas semifinais da Copa do Mundo. E ninguém viu isso chegando. Nenhum time africano jamais havia passado das quartas de final e poucos esperavam que o Marrocos saísse de um grupo que continha Croácia e Bélgica.

Este é um grupo de jogadores talentosos e motivados, liderados por um técnico vencedor da Liga dos Campeões da África, mas apenas Achraf Hakimi e Hakim Ziyech seriam considerados nomes conhecidos antes do início do torneio.



De fato, mesmo depois de o Marrocos ter derrotado a Espanha de forma sensacional nas oitavas de final, o derrotado técnico Luis Enrique não conseguia nem pensar no nome de Azzedine Ounahi. Tudo o que ele sabia era que "o nº 8" tinha sido "impressionante". E havia sido. Novamente.



No entanto, agora o torcedor pode ter certeza de que todos sabem quem é Ounahi. Ele tem sido uma das estrelas da Copa do Mundo. O jogador de 22 anos joga no pior time da Ligue 1, o Angers, que somou apenas oito pontos em 15 partidas nesta temporada. Mas ele não vai ficar lá por muito mais tempo. Não depois de suas exibições no Qatar.



Como ele mesmo reconheceu, começou o torneio um tanto devagar.

Ounahi estava um pouco nervoso, o que não surpreende. No entanto, quando o Marrocos enfrentou o Canadá na última partida do Grupo F, o jogador desempenhou um papel fundamental na vitória por 2 a 1 que viu a seleção avançar às oitavas de final na primeira posição.



Desde então, ele foi para outro nível. Depois de chamar a atenção de Luis Enrique contra a Espanha, o meia recebeu elogios do técnico da Roma, José Mourinho, por seu desempenho "absolutamente incrível" na vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final.



Foi um grande elogio, mas totalmente merecido, com Ounahi mostrando todas as suas qualidades. Ele pode ser magro, mas também é forte, ao mesmo tempo em que se sente escandalosamente confortável com a bola, com seus dribles particularmente impressionantes.

"Ele é uma parte importante da equipe", disse o zagueiro Nayef Aguerd, do Marrocos. "Ele é um dos nossos melhores jogadores técnicos e estamos muito felizes com sua contribuição."

Na segunda-feira (12), ele apareceu na primeira página do Mundo Deportivo, que noticiou que o Barcelona estava repentinamente interessado em contratar Ounahi. Quer isso seja verdade ou não, ele deve ser inundado com ofertas em janeiro.

Assim como o meia Sofyan Amrabat. De fato, seu agente, Mohammed Sinouh, já revelou que recebeu diversas ligações de clubes interessados, com o Liverpool entre os que estão pensando em contratar o jogador da Fiorentina.

Certamente é fácil entender por que Jurgen Klopp seria um fã. Amrabat tem sido o melhor meio-campista defensivo do Qatar, uma das principais razões pelas quais o Marrocos sofreu apenas um gol até o momento.

De fato, nenhum jogador recuperou a bola mais do que Amrabat (41), e não é apenas porque ele recupera a posse de bola, mas também a retém bem. Contra Portugal, ele interrompeu os ataques e depois avançou, passando pelos adversários.

No entanto, seu desempenho contra a Espanha foi indiscutivelmente ainda mais heroico. Amrabat estava acordado até as 3h do dia do jogo, trabalhando com o fisioterapeuta da equipe em uma tentativa desesperada de estar apto para jogar. Mesmo assim, ele teve que tomar uma injeção analgésica antes.



"Estou muito emocionado. Havia um ponto de interrogação sobre se eu poderia jogar este jogo. Mas não posso abandonar os caras e meu país."



É essa combinação de habilidade e espírito que faz do Marrocos um adversário tão perigoso para a França. No papel, é um descompasso, mas, como Raphael Varane admitiu, eles não têm intenção de cometer o mesmo erro que Bélgica, Espanha e Portugal.



“Temos experiência suficiente para evitar cair nessa armadilha. Eles chegaram a esse estágio por um motivo. Eles estão escrevendo a história do futebol marroquino, eles têm uma força coletiva com atuações que lhes deram muita confiança", afirmou o jogador.



Eles certamente conquistaram o respeito de todos os fãs de futebol em todo o mundo. E jogadores como Amrabat e Ounahi provavelmente também.