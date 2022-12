Quem é o técnico do Marrocos, Walid Regragui?

Comandante da surpreendente campanha da seleção marroquina na Copa do Mundo, Regragui assumiu o comando técnico três meses antes da competição

Grande surpresa da Copa do Mundo de 2022, Marrocos garantiu a classificação para a semifinal da competição, eliminando a seleção portuguesa, que era considerada uma das candidatas ao título Mundial deste ano. Com alguns jogadores que atuam em alto nível no futebol europeu, como o lateral do PSG Achraf Hakimi, e o meia-atacante do Chelsea Hakim Ziyech, o técnico da seleção marroquina não é tão conhecido como suas duas estrelas: Walid Regragui.

Nascido na França com origem marroquina, Regragui assumiu a seleção de Marrocos em agosto de 2022, apenas três meses antes do início da Copa do Mundo, no lugar do bósnio Vahid Halilhodžić, demitido após divergências com a Federação Marroquina.

Walid Regragui teve uma carreira tímida como jogador, passando por equipes da primeira e segunda divisão da França e da Espanha. Atuando como lateral direito, Regragui representou a seleção de Marrocos em 45 ocasiões. O único título vencido como jogador foi o da segunda divisão francesa de 2001/02, com o Ajaccio.

Como treinador, Regragui começou no FUS Rabat, equipe da primeira divisão marroquina, onde ficou por cinco temporadas, conquistando o título do campeonato nacional na temporada 2015/16, e a Copa do Marrocos em 2013/14. Depois, Walid migrou para o Qatar, para treinar o Al-Duhail, onde conquistou a primeira divisão de 2019/20.

Goal.com - By mahmoud maher

Seu trabalho mais recente em clubes foi no Wydad Casablanca, onde conquistou a Liga Marroquina mais uma vez, e Liga dos Campeões da AFC. Regragui ficou na equipe até agosto de 2022, quando assumiu a seleção de Marrocos.

A grande mudança que Walid Regragi promoveu na seleção marroquina foi a volta do meia-atacante do Chelsea Hakim Ziyech ao elenco. O atual camisa sete de Marrocos não era convocado pelo antigo treinador, e havia chegado a anunciar a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás após a troca no comando.

Com Ziyech sendo um dos seus grandes destaques da seleção, Regragui comandou a seleção de Marrocos até o momento em oito partidas, sendo cinco da Copa do Mundo e três amistosos, vencendo fortes seleções como Portugal e Bélgica, e eliminando a Espanha na disputa de pênaltis.