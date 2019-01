Comitiva do Barcelona já está na Holanda para assinar contrato com De Jong

Clube catalão está disposto a pagar fortuna em salários para o jogador, segundo conseguiu apurar a Goal

Após a notícia de que o jovem Frenkie de Jong escolheu o Barcelona para ser o seu novo clube a partir da próxima temporada, Óscar Grau, CEO do clube catalão, e Pep Segura, gerente geral de esportes, desembarcaram nesta quarta-feira (23) em Amsterdam, na Holanda, para acertar os últimos detalhes do negócio com o Ajax e o jogador.

De acordo com a rádio espanhola RAC1, os dois dirigentes viajaram em um avião particular e, mais tarde, o presidente Josep Maria Bartomeu também embarcou em um voo regular para participar do encontro.

Para convencer De Jong a ir para o Barça, segundo a Goal conseguiu apurar, o clube catalão pode pagar até 16 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 69,2 milhões) ao jogador por temporada.

Segundo fontes próximas à negociação, o Barcelona oferece 10 milhões de euros fixos e mais otros seis em diferentes bônus por títulos conquistados ou metas cumpridas, como número de partidas disputadas.